Супружеская пара из Бурятии отпраздновала бриллиантовую свадьбу

В Закаменском районе Бурятии чествовали чету пенсионеров – семью Бато Жамбаловича и Цырен-Дулмы Базаровны Самбуевых. Накануне, 27 июля, супруги отпраздновали «бриллиантовый» юбилей – 60 лет совместной жизни.Всю свою жизнь Самбуевы посвятили работе колхозов и совхозов родного Закаменского района, за что получили множество дипломов и грамот. Пара воспитала девятерых детей, дав им достойное образование.На сегодняшний день у супругов 19 внуков и 14 правнуков. В родном улусе Улентуй Бато Жамбаловича называют «Баян Бата». Сам он в ответ говорит: «Я богат не деньгами, а – детьми».Сельчане расписались в книге почетных юбиляров отдела, начальник отдела ЗАГС Анна Иванова вручила юбилейное свидетельство о заключении брака, пожелав долголетия и крепкого здоровья.Фото: Управление ЗАГС Республики Бурятия