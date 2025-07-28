Общество 28.07.2025 в 17:50

В Бурятии пройдет республиканская летняя спартакиада по спорту слепых

Лучших будут выявлять и в настольных играх
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Текст: Карина Перова
В Бурятии пройдет республиканская летняя спартакиада по спорту слепых
В Кабанском районе Бурятии с 30 июля по 1 августа на базе отдыха «Милосердие», в местности Култушная, состоится Республиканская летняя спартакиада по спорту слепых (6+). Состязания пройдут среди членов регионального отделения Всероссийского общества слепых.

По словам организаторов, запланированы соревнования по легкой атлетике – бег на 100 метров, а также по прыжкам в длину с места, толканию ядра, перетягиванию каната. Кроме того, будут выявлять лучших в настольных играх (корнхолл, джакколо, шафлборд, домино).

О своем участии уже заявили команды из Баргузинского, Бичурского, Кабанского, Селенгинского, Тункинского, Хоринского районов и Улан-Удэ.

«Итоги командного зачета определяются в каждом виде спортивной дисциплины в соответствии с правилами вида спорта. Итоги общекомандного зачета среди команд определяются по сумме завоеванных очков во всех видах программы соревнований. Победители будут поощрены денежными призами», - отметили в минсоцзащиты Бурятии.

Фото: loon.site
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