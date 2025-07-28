В Бурятии пройдет республиканская летняя спартакиада по спорту слепых

В Кабанском районе Бурятии с 30 июля по 1 августа на базе отдыха «Милосердие», в местности Култушная, состоится Республиканская летняя спартакиада по спорту слепых (6+). Состязания пройдут среди членов регионального отделения Всероссийского общества слепых.По словам организаторов, запланированы соревнования по легкой атлетике – бег на 100 метров, а также по прыжкам в длину с места, толканию ядра, перетягиванию каната. Кроме того, будут выявлять лучших в настольных играх (корнхолл, джакколо, шафлборд, домино).О своем участии уже заявили команды из Баргузинского, Бичурского, Кабанского, Селенгинского, Тункинского, Хоринского районов и Улан-Удэ.«Итоги командного зачета определяются в каждом виде спортивной дисциплины в соответствии с правилами вида спорта. Итоги общекомандного зачета среди команд определяются по сумме завоеванных очков во всех видах программы соревнований. Победители будут поощрены денежными призами», - отметили в минсоцзащиты Бурятии.Фото: loon.site