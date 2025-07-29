Общество 29.07.2025 в 08:53

В Бурятии разрешили разводить огонь на берегу озера Бормашевое

Это можно делать для приготовления пищи
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Текст: Карина Перова
В Бурятии разрешили разводить огонь на берегу озера Бормашевое
В Баргузинском районе Бурятии с 28 июля посетителям Забайкальского национального парка разрешили использовать огонь для приготовления пищи на берегу озера Бормашевое.

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» предупредили, что разводить его можно только в отведённых зонах, предназначенных для организации туристических стоянок, отдыха и безопасного разведения костров, и делать это в специальных несгораемых ёмкостях (жаровнях, мангалах и т.д.).

Такое небольшое послабление для туристов сделали после отмены на территории республики режима ЧС регионального характера и благодаря снижению класса пожарной опасности в лесах. Но жителям напомнили: в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

«Мы настоятельно просим всех посетителей ответственно относиться к использованию огня и неукоснительно следовать мерам пожарной безопасности. Внимательное поведение и заботливое отношение к окружающей среде позволят предотвратить пожары и защитить природные богатства озера Байкал!», - прокомментировали специалисты.

Фото: loon.site
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