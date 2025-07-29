В Бурятии школьники едят в раздевалке

В селе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии детям приходится учиться в школе, похожую на «заброшку», – с дырявой крышей, обшарпанным фасадом, разваливающимися полами. Строению уже больше 60 лет, но капитального ремонта здесь ни разу не было, рассказали в региональном отделении Народного фронта.Ранее жители обратились на «Прямую линию» президента. Тем не менее общеобразовательное учреждение пытается справляться своими силами. В прошлом году в школе заменили часть кровли, систему отопления, потолок. Но необходимы более серьезные обновления.В школе №1 в Гусиноозерске ситуация не лучше. Там занимаются в две смены: учеников с каждым годом становится все больше. В 1999 году случился пожар, который оставил школьников без спортзала, столовой и мастерских. Сейчас дети едят в бывшей раздевалке, а физкультурой занимаются в спорткомплексе, который не может выделить нужного количества часов. Часть уроков проводится на улице, в том числе в зимнее время.«На наш запрос администрация района сообщила, что не раз подавала заявки на ремонт и строительство, но результатов на этот год нет. Народный фронт обращается к правительству региона. Просим обеспечить школьников нормальными условиями для получения знаний», - прокомментировали в ОНФ по РБ.Фото: Народный фронт в Бурятии