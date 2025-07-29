Пара в Бурятии зарегистрировала свой брак за решеткой

Для регистрации брака пара из Бурятии не сочла за препятствие нахождение молодого человека в колонии и поженилась в месте его заключения. Влюбленные узаконили свои отношения в исправительной колонии Бурятии №8.

Молодые люди в присутствии сотрудников колонии и сотрудника ЗАГСа официально закрепили свои отношения и подписали соответствующие документы.

- Создание крепких семейных уз способствует развитию взаимопонимания и формированию правильных ценностей. В условиях исправительного учреждения подобные события приобретают особое значение, помогая осужденным осознать ответственность перед обществом и близкими людьми, - рассказали в УФСИН республики.

Фото: УФСИН по РБ