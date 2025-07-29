Общество 29.07.2025 в 10:22

Свыше 3,5 тысяч жителей Бурятии покусали клещи

Они активничают по всей республике
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Текст: Елена Кокорина
Свыше 3,5 тысяч жителей Бурятии покусали клещи

Клещи в Бурятии продолжают активничать и покусали уже свыше 3,5 тысяч человек. Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами, рассказали в Роспотребнадзоре республики.

- На 29 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 3548 человек. Укусы фиксируют во всех районах республики и окрестностях Улан-Удэ. Между тем, продолжаются акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На сегодня уже обработано более 3560 гектаров, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В текущем году против клещевого энцефалита привито более 89 тысяч человек, среди них более 38 тысяч детей.

- Напоминаем, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. В районах – это в ФАП, пункт скорой медицинской помощи или поликлиника ЦРБ, а в г. Улан-Удэ – приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Фото: loon.site

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с 23 по 29 июля

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