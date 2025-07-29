Общество 29.07.2025 в 10:59

В Бурятии пресекли коррупционное посредничество

Фигуранты выманили у бизнесмена пожитки более чем на 12 млн рублей
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии пресекли коррупционное посредничество
«Номер один»
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия прервало деятельность двух мужчин, которые под видом посредничества в решении вопросов с госорганами выманивали у предпринимателя деньги.

«Фигуранты представлялись лицами, способными за вознаграждение оказывать содействие в решении проблем с налоговыми, судебными и следственными органами. Они обещали представителю одной из коммерческих организаций обеспечить непривлечение к уголовной ответственности в рамках расследуемых уголовных дел, а также повлиять на решение вопроса об уклонении от доначисления налогов», - сообщили нашему изданию в пресс-службе. - «За свои «услуги» злоумышленники получили от предпринимателя имущество и денежные средства на сумму более 12 млн рублей».

Однако после того, как бизнесмен понял, что стал жертвой обмана, он обратился в ФСБ.

Поймать злоумышленников удалось при содействии СУ СК РФ по Республике Бурятия. Аферистам уже продлили срок содержания под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье - «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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