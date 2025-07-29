Мошенница из Омска оказалась в Бурятии в трудном финансовом положении

В Северобайкальске сотрудниками уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержана 23-летняя жительница Омской области. Подозреваемая устроилась работать на одну из городских баз отдыха, чтобы немного поправить свое материальное положение.

- Злоумышленница обманным путем завладела деньгами клиента, который хотел забронировать номер на базе отдыха. Вместо официальных реквизитов бронирования она попросила потерпевшую перевести более 7 тысяч рублей на ее личный счет. После чего в тот же день попыталась скрыться, уехав на поезде из района, - рассказали в полиции республики.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемой и доставили ее в отдел полиции. Женщина ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и свои действия объяснила трудным финансовым положением. Для возмещения ущерба злоумышленница устроилась на работу. Возбуждено уголовное дело.

Фото:loon.site