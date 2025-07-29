Общество 29.07.2025 в 11:09

В Горячинске появится место для комфортной езды на велике

Вместе с новой дорогой там сделают дорожку для велосипедистов
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Текст: Андрей Константинов
В Горячинске появится место для комфортной езды на велике
Фото: архив «Номер один»
Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектную документацию и выдала положительное заключение на проектирование, капремонт и последующее содержание автодороги в Горячинске. Её общая протяженность составит около 2,8 км.

Как пояснили в ведомстве, капремонт существующей автодороги в Горячинске по проекту делится на 2 этапа. Фактически это две трассы.  

Первая трасса (1-й этап) протяженностью 1,8 км начинается от съезда с региональной автодороги в село, идет по ул. Гагарина до пересечения с ул. Октябрьской, далее по ул. Октябрьской до курорта «Горячинск» и еще далее – до источника.

Вторая трасса (2-й этап) протяженность 985 метров идет по ул. Октябрьская от ее пересечения с ул. Гагарина и почти до берега Байкала – до последнего дома на этой улице.

В ходе работ планируется отремонтировать саму дорогу, обустроить тротуары, парковки, сделать освещение и ограждение. При этом один из тротуаров будет 3 метра шириной – помимо дорожки для пешеходов там появится двухполосная велодорожка. Безопасность движения пешеходов и велосипедистов обеспечат соответствующей разметкой и знаками.

Еще одна особенность этого объекта – заключение Контракта жизненного цикла (КЖЦ). КЖЦ подразумевает не только проектирование и ремонт дороги, но и последующее обслуживание, эксплуатацию и ремонт в течение всего периода использования, т. е. в течение «срока жизни» объекта, в данном случае – до следующего капитального ремонта.

Как уточнили в ведомстве, все работы планируется провести за счет средств республиканского бюджета.
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