В Горячинске появится место для комфортной езды на велике

Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектную документацию и выдала положительное заключение на проектирование, капремонт и последующее содержание автодороги в Горячинске. Её общая протяженность составит около 2,8 км.Как пояснили в ведомстве, капремонт существующей автодороги в Горячинске по проекту делится на 2 этапа. Фактически это две трассы.Первая трасса (1-й этап) протяженностью 1,8 км начинается от съезда с региональной автодороги в село, идет по ул. Гагарина до пересечения с ул. Октябрьской, далее по ул. Октябрьской до курорта «Горячинск» и еще далее – до источника.Вторая трасса (2-й этап) протяженность 985 метров идет по ул. Октябрьская от ее пересечения с ул. Гагарина и почти до берега Байкала – до последнего дома на этой улице.В ходе работ планируется отремонтировать саму дорогу, обустроить тротуары, парковки, сделать освещение и ограждение. При этом один из тротуаров будет 3 метра шириной – помимо дорожки для пешеходов там появится двухполосная велодорожка. Безопасность движения пешеходов и велосипедистов обеспечат соответствующей разметкой и знаками.Еще одна особенность этого объекта – заключение Контракта жизненного цикла (КЖЦ). КЖЦ подразумевает не только проектирование и ремонт дороги, но и последующее обслуживание, эксплуатацию и ремонт в течение всего периода использования, т. е. в течение «срока жизни» объекта, в данном случае – до следующего капитального ремонта.Как уточнили в ведомстве, все работы планируется провести за счет средств республиканского бюджета.