С жителя Бурятии взыскали почти 700 тысяч рублей за пожар из-за родового обряда

С жителя Бурятии взыскали почти 700 тысяч рублей за лесной пожар, который случился по его вине из-за проведения родового обряда. В Джидинский районный суд с иском о взыскании средств, затраченных на тушение возгорания, обратился прокурор Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.Все произошло в один из майских дней на землях сельскохозяйственного значения. Мужчина, наплевав на действующий особый противопожарный режим, оставил тлеющие благовония. Из-за этого вспыхнула сухая трава, и огонь быстро перекинулся на лес. Площадь пожара составила 23 га.«В судебном заседании ответчик заявленные требования прокурора признал в полном объеме. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, его оштрафовали на 10 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе Джидинского районного суда.Суд удовлетворил исковые требования Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, с сельчанина взыскали затраты на ликвидацию лесного пожара – более 670 тысяч рублей.Фото: loon.site