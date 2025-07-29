Дерево выросло на балконе многоэтажки в Улан-Удэ

В Улан-Удэ жители дома по улице Маяковского, 1 пожаловались в муниципальную жилищную инспекцию на отсутствие уборки, сырые подвалы и грызунов. Подобные жалобы поступали и от жильцов дома по улице Октябрьской, 1а. Оба здания находятся в ведении одной управляющей компании.Отсутствие освещения в подъездах, разрушение отмостки дома, мусор на придомовой территории – лишь часть проблем, с которыми столкнулись жильцы. Так, например, в одном из домов на пятом этаже на балконной плите выросло дерево, которое управляющая организация не убирала, несмотря на просьбы жителей.По жалобам граждан жилинспекция провела проверку, подтвердившую нарушения со стороны управляющей компании. Материалы проверки передали в Госстройжилнадзор. Рассмотрев их, ведомство привлекло директора «управляшки» к административной ответственности и оштрафовало на 25 тысяч рублей за каждый дом.«В настоящее время любые проверки надзорных органов направлены на профилактику нарушений. Размеры штрафов предполагают разумный сдерживающий эффект, необходимый для соблюдения запретов», - отметили в Госстройжилнадзоре.