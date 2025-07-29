Жители Бурятии тратят маткапитал на продуктивную скотину

В минсоцзащиты Бурятии рассказали, на что жители тратят республиканский материнский капитал. С начала года право на выплату реализовали 785 семей. В основном средства использовали для покупки бытовой техники (594).Также с помощью этой меры соцподдержки люди отремонтировали жилье (139) или приобрели новое (22). 19 семей направили деньги на предметы для новорожденных.Кроме того, республиканский материнский капитал при рождении третьего ребёнка можно потратить на продуктивных животных для личного подсобного хозяйства (крупный рогатый скот, свиньи, козы, птица и др.). В этом году 27 семей воспользовались именно этим направлением.Также задействовать средства можно на образование детей, транспортное средство (при наличии собственных средств), для уплаты процентов по кредиту. Подавать документы нужно в отдел соцзащиты или МФЦ по месту жительства.Фото: Номер один