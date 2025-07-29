Общество 29.07.2025 в 11:56

Жителя Улан-Удэ поймали на краже 8-ми бутылок водки

Попытка спрятать спиртное в штаны оказалась очень неудачной
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Текст: Елена Кокорина
Жителя Улан-Удэ поймали на краже 8-ми бутылок водки

Во время кражи из супермаркета в Улан-Удэ задержали местного жителя. Мужчина незаметно пытался сложить в свои штаны восемь бутылок водки, но поймав на себе осуждающий взгляд строгой продавщицы выронил алкоголь на пол и разбил.

- Кнопка тревожной сигнализации сработала днем в супермаркете Железнодорожного района. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что мужчина пытался украсть из магазина восемь бутылок водки. То, как мужчина снимает с полок бутылки со спиртным и прячет в штаны, сотрудники магазина заметили по камерам видеонаблюдения. Работник магазина сделал замечание мужчине, а когда правонарушитель вытаскивал из штанин алкоголь, две бутылки разбились. Оплачивать ущерб он отказался, - рассказали в Росгвардии республики.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанный находится в розыске. 42-летний ранее неоднократно судимый мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Номер один

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