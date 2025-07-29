С жителей Бурятии взыскали 555 тысяч рублей за рубку деревьев без разрешения

С начала 2025 года с жителей Бурятии взыскали свыше полумиллиона рублей за нарушение вырубки и пересадки зеленых насаждений без соответствующего разрешения органов местного самоуправления и их повреждение.Всего выписали 109 штрафов на общую сумму 555 тысяч рублей. В список нарушителей вошли как обычные граждане, так и юридические лица. За уклонение от уплаты долгов к ним применили все меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством.«Из-за неуплаты должников ограничивают в праве выезда за пределы Российской Федерации, накладывается арест на их банковские счета, выносится запрет на регистрационные действие в отношении транспортных средств. Все ограничения снимаются после полной уплаты долга», - отметили в УФССП России по Республике Бурятия.Фото: loon.site