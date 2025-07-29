Общество 29.07.2025 в 12:16
В Улан-Удэ жители более 20 домов получили «сюрприз» от ТГК-14
Они на месяц останутся без горячей воды
Текст: Андрей Константинов
Более двух десятков домов на Шишковке останутся без горячей воды, сообщает мэрия города со ссылкой на информацию от ТГК-14. Отключение продлится месяц – с 29 июля до 29 августа.
Причиной отключения названа необходимость капремонта участка тепломагистрали №3 в районе дома №23 по улице Пушкина.
Под отключение попадут следующие многоквартирные дома:
ул. Гагарина, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 67а, 69, 71, 73а, 67
ул. Гольдсобеля, 4
ул. Пушкина, 35а
ул. Клыпина, 19, 21, 23, 24, 24П1, 22
ул. Революции 1905 г. ,96
ул. Шульца, 2, 4, 6.
Причиной отключения названа необходимость капремонта участка тепломагистрали №3 в районе дома №23 по улице Пушкина.
Под отключение попадут следующие многоквартирные дома:
ул. Гагарина, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 67а, 69, 71, 73а, 67
ул. Гольдсобеля, 4
ул. Пушкина, 35а
ул. Клыпина, 19, 21, 23, 24, 24П1, 22
ул. Революции 1905 г. ,96
ул. Шульца, 2, 4, 6.
Тегигорячая вода отключение