В Улан-Удэ жители более 20 домов получили «сюрприз» от ТГК-14

Более двух десятков домов на Шишковке останутся без горячей воды, сообщает мэрия города со ссылкой на информацию от ТГК-14. Отключение продлится месяц – с 29 июля до 29 августа.Причиной отключения названа необходимость капремонта участка тепломагистрали №3 в районе дома №23 по улице Пушкина.ул. Гагарина, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 67а, 69, 71, 73а, 67ул. Гольдсобеля, 4ул. Пушкина, 35аул. Клыпина, 19, 21, 23, 24, 24П1, 22ул. Революции 1905 г. ,96ул. Шульца, 2, 4, 6.