Общество 29.07.2025 в 13:19
Жителей Бурятии накормят любимым блюдом Чингисхана
Гости отведают хорхог на этно-гастро-музыкальном фестивале «Праздник чабана»
Текст: Карина Перова
В Иволгинском районе Бурятии 2 августа пройдет первый этно-гастро-музыкальный фестиваль «Хонишонэй найр – Праздник чабана» (6+), посвященный культуре, национальной кухне, традициям и народным развлечениям.
Действо развернется в местности Гора Бык (сопка Поющая Стрела), выше села Тапхар, на берегу Селенги. Гостей обещают накормить любимым блюдом Чингисхана – мясом, приготовленном на раскалённых камнях внутри фляги или в желудке овцы (хорхог). Также всех желающих научат готовить древнюю еду охотников и кочевников (замбаа замбаа). В Бурятии её считают вторым хлебом.
На сцене выступят известные исполнители Цыден-Еши Бимбаев, Инна Шагнаева, Дулма Сунрапова, Сэсэг Аюшеева, Ксения Воронина и другие. Ведущим шоу-программ будет Зоригто Тогочиев.
Кроме того, состоятся различные мастер-классы, национальные игры, выставка выделанных шкур, конкурсы и розыгрыш автомобиля среди посетителей фестиваля.
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site
Действо развернется в местности Гора Бык (сопка Поющая Стрела), выше села Тапхар, на берегу Селенги. Гостей обещают накормить любимым блюдом Чингисхана – мясом, приготовленном на раскалённых камнях внутри фляги или в желудке овцы (хорхог). Также всех желающих научат готовить древнюю еду охотников и кочевников (замбаа замбаа). В Бурятии её считают вторым хлебом.
На сцене выступят известные исполнители Цыден-Еши Бимбаев, Инна Шагнаева, Дулма Сунрапова, Сэсэг Аюшеева, Ксения Воронина и другие. Ведущим шоу-программ будет Зоригто Тогочиев.
Кроме того, состоятся различные мастер-классы, национальные игры, выставка выделанных шкур, конкурсы и розыгрыш автомобиля среди посетителей фестиваля.
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site