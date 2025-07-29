Жителей Бурятии накормят любимым блюдом Чингисхана

В Иволгинском районе Бурятии 2 августа пройдет первый этно-гастро-музыкальный фестиваль «Хонишонэй найр – Праздник чабана» (6+), посвященный культуре, национальной кухне, традициям и народным развлечениям.Действо развернется в местности Гора Бык (сопка Поющая Стрела), выше села Тапхар, на берегу Селенги. Гостей обещают накормить любимым блюдом Чингисхана – мясом, приготовленном на раскалённых камнях внутри фляги или в желудке овцы (хорхог). Также всех желающих научат готовить древнюю еду охотников и кочевников (замбаа замбаа). В Бурятии её считают вторым хлебом.На сцене выступят известные исполнители Цыден-Еши Бимбаев, Инна Шагнаева, Дулма Сунрапова, Сэсэг Аюшеева, Ксения Воронина и другие. Ведущим шоу-программ будет Зоригто Тогочиев.Кроме того, состоятся различные мастер-классы, национальные игры, выставка выделанных шкур, конкурсы и розыгрыш автомобиля среди посетителей фестиваля.Возрастное ограничение 6+Фото: loon.site