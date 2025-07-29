Жительница Бурятии празднует 105-й день рождения

В Бурятии чествуют долгожительницу, уроженку села Творогово Кабанского района. Труженице тыла, ветерану труда Ирине Тимофеевне Сафроновой исполнилось 105 лет.Она выросла в многодетной семье, была старшей из восьми ребятишек. В 1933 году все перебрались в столицу Бурятии. Здесь Ирина окончила семь классов и устроилась в Улан-Удэнскую контору связи в центральный телеграф.Во время Великой Отечественной войны работала телеграф-морзистом в органах связи. Является тружеником тыла, за что получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».«Вера Тимофеевна – ветеран связи. На пенсию вышла в 1975 году, проработав на телеграфно-телефонной станции г. Улан-Удэ 37 лет. За добросовестный труд неоднократно награждалась почетными грамотами предприятия и министерства связи», - рассказала министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова.В 1945 году вышла замуж за участника ВОВ Василия Григорьевича Сафронова. Пара воспитала и вырастила сына и дочь. Также у юбилярши четверо внуков, пять правнуков, две праправнучки и один праправнук.Фото: ТГ-канал Татьяны Быковой