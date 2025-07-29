Общество 29.07.2025 в 14:39

Больницы Бурятии получили новое оборудование

Это современные УЗИ-аппараты и маммографы
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Текст: Андрей Константинов
Больницы Бурятии получили новое оборудование
Новые цифровые УЗИ-аппараты с цветным допплеровским сканированием поступили в медицинские учреждения Бурятии в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Технику получили поликлиники №1, №2 и городская больница №4 в Улан-Удэ, а также Заиграевская и Кабанская ЦРБ. 

«Новое оборудование открывает возможности для более точной и ранней диагностики заболеваний сердца, сосудов и внутренних органов. Теперь пациенты городских поликлиник и районных больниц смогут получать более качественную медицинскую помощь с использованием передовых технологий ультразвукового исследования», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии. 

Кроме того, благодаря этому же федеральному проекту городская поликлиника №2, Заиграевская, Кабанская, Окинская и Прибайкальская ЦРБ получили новые маммографы.

«Оборудование позволит проводить быструю и точную диагностику рака молочной железы у женщин на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Жительницы районов теперь смогут проходить обследования без необходимости долгих поездок и ожидания. Это особенно важно для регулярных профилактических осмотров, которые помогают вовремя выявить заболевание», - говорят в пресс-службе правительства РБ. 


Напомним, в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированного президентом России Владимиром Путиным, идет работа по оснащению медицинских учреждений современной техникой. Это сделает диагностику и лечение более доступными для населения. 

Фото: пресс-служба правительства РБ
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