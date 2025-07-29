Больницы Бурятии получили новое оборудование

«Оборудование позволит проводить быструю и точную диагностику рака молочной железы у женщин на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Жительницы районов теперь смогут проходить обследования без необходимости долгих поездок и ожидания. Это особенно важно для регулярных профилактических осмотров, которые помогают вовремя выявить заболевание», - говорят в пресс-службе правительства РБ.











Напомним, в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированного президентом России Владимиром Путиным, идет работа по оснащению медицинских учреждений современной техникой. Это сделает диагностику и лечение более доступными для населения.







Фото: пресс-служба правительства РБ

Новые цифровые УЗИ-аппараты с цветным допплеровским сканированием поступили в медицинские учреждения Бурятии в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Технику получили поликлиники №1, №2 и городская больница №4 в Улан-Удэ, а также Заиграевская и Кабанская ЦРБ.«Новое оборудование открывает возможности для более точной и ранней диагностики заболеваний сердца, сосудов и внутренних органов. Теперь пациенты городских поликлиник и районных больниц смогут получать более качественную медицинскую помощь с использованием передовых технологий ультразвукового исследования», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.Кроме того, благодаря этому же федеральному проекту городская поликлиника №2, Заиграевская, Кабанская, Окинская и Прибайкальская ЦРБ получили новые маммографы.