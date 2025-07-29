«Форма способствует созданию единого и дисциплинированного коллектива»

Жители Окинского района Бурятии возмутились отсутствием в школе райцентра дней со свободной формой одежды. По словам сельчан, школьная форма не выдерживают ежедневной носки, при том, что «костюмы сейчас очень дорогие». В то же время в других районах и школах Улан-Удэ учащимся 2-3 раза в неделю разрешают приходить в свободной форме одежды.На возмущение сельчан ответили в районном управлении образования. По словам чиновников, режим школьной формы или свободной одежды устанавливается на основании решений педагогического коллектива и руководства школы, «учитывая традиции, требования к дисциплине и комфорт учащихся».«В школе придерживаются политики, что форма способствует созданию единого и дисциплинированного учебного коллектива, а также избегает социального давления, связанного с одеждой», - цитирует ответ управления образования телеграм-канал «Ока-инфо.24/7».