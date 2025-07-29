Общество 29.07.2025 в 15:59

В Бурятии районная больница зажала выплаты медикам

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии районная больница зажала выплаты медикам
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии выявила нарушение прав медиков Хоринской районной больницы на получение соцвыплат.

«Проверкой выявлено нарушение порядка установления категорий условий труда для среднего медицинского персонала ГБУЗ «Хоринская центральная районная больница». Допущенные нарушения привели к отказу в предоставлении выплат, установленных в целях социальной поддержки медицинских работников», - сообщили в надзорном ведомстве.

После прокурорского представления руководство больницы предоставило скорректированные сведения в региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования. После проведенного перерасчёта пять сотрудников медучреждения получили социальные выплаты на общую сумму 697 тысяч рублей.
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здравоохранение прокуратура

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