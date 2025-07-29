Общество 29.07.2025 в 16:39

Жители Бурятии пришли в ужас от цен на покос

«Цены просто не совместимы с жизнью», говорят сельчане
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии пришли в ужас от цен на покос
Фото: архив «Номер один»
Жители Бичурского района Бурятии шокированы ценами на покос травы. Своим возмущением они поделились в телеграм-канале «Бичура-инфо.24/7».

«Началась сенокосная пора и цены на услуги просто не совместимы с жизнью! Почему никакие органы не контролируют данный вопрос? Всё понятно, что частник, как захочет, так и ставит цены, но он и налоги не платит с заработанных денег. И при минимальной зп в 30 тыс. рублей как убирать покосы стоимостью более 150 тысяч рублей? Что движет людьми? Никак не оправдана такая цена, даже с учётом всех затрат на ГСМ и запчасти. Как можно урегулировать цену? И может пора пойти навстречу народу? При нынешней засухе ещё и травы почти нет, а площадь есть», - жалуются сельчане.

Но в ответ районные власти лишь развели руками.

«Цены на товары и услуги, за исключением установленных законом случаев, не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцом самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры спроса и предложения. У администрации Бичурского района отсутствуют полномочия по регулированию цен на оказание данных услуг», - сообщили в экономическом отделе райадминистрации.

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