В селе Бурятии открыли мемориальный комплекс в честь погибших бойцов

В селе Нижний Ичетуй Джидинского района Бурятии открыли мемориальный комплекс «Аллея Памяти», посвященный павшим защитникам родины. Мемориал стал символом памяти и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, а также погибшим бойцам СВО.В создании комплекса – от самых первых замыслов и кропотливого сбора средств до финального возведения памятников – принимали участие как сами сельчане, так и родные и близкие тех, чьи имена теперь навсегда увековечены на монументе.«Каждый, кто внес свой вклад, будь то финансовая помощь, физический труд или моральная поддержка, стал частью этой важной миссии. Особую признательность администрация села выражает тем, кто непосредственно занимался обустройством памятника, включая заливку площадки и основания для мемориальных плит», - прокомментировали в районной администрации.На мемориалах теперь увековечены имена 71 ветерана Великой Отечественной войны, 124 тружеников тыла, 83 детей войны. А также трех участников спецоперации – младшего сержанта Константина Жигжитова, гвардии младшего сержанта Владимира Бадмажапова и гвардии рядового Геннадия Аюшеева.Фото: администрация Джидинского района