Жителям Бурятии стало дешевле отдохнуть в Таиланде, чем на родном Байкале

Таиланд стал массовым и бюджетным, а Байкал – экзотическим и дорогим. Жители Бурятии массово едут в Таиланд на отдых, поскольку цены на жилье и авиабилеты упали в полтора-два раза: летом туристов в Стране улыбок остается немного и цены падают на все – от авиабилетов и аренды до уличной еды. 14-дневный отдых в трехзвездочном отеле с завтраками в Таиланде на одного человека вместе с перелетом из Иркутска обходится сегодня в 70 - 80 тыс. рублей. Тогда как только за благоустроенный номер на Байкале без питания придется заплатить от 190 до 800 тыс. рублей. Таким образом, отдых в Таиланде даже с авиаперелетом сегодня стал в несколько раз дешевле дорожающего Байкала. В этом убедился корреспондент «Номер один», полетев популярным туристическим маршрутом.По данным «Авито Путешествий», в 2025 году большинство опрошенных готовы были направить на летний отдых 71 тыс. рублей на человека. Байкал, к сожалению, выпал из ожиданий россиян, поскольку более-менее приличный номер, условно в «три звезды», с завтраками обходится в 12 - 13 тыс. рублей в сутки. Если класс отеля позволяет говорить о некой элитарности, то ценник вообще взлетает до 37 - 60 тысяч за двоих за ночь. В то же время зарубежный отдых подешевел, особенно в Таиланд, где сейчас не сезон, а цены для россиян упали в среднем на 50% по сравнению с январем 2025 года. И за 70 - 80 тыс. рублей можно бюджетно провести время в этой стране. Благодаря сочетанию нескольких факторов, главным из которых стало укрепление рубля к доллару и тайскому бату, смещение туристических потоков на внутрироссийские направления, а также Турцию, Черное море и страны ЕС.Накануне нашего отлета Таиланд ввел новшество для прибывающих в страну. Все прилетающие в Бангкок теперь должны за три дня до отъезда получить в электронном виде TDAC – цифровую карту прибытия в Таиланд. Заполнение и получение прошли успешно, карты загрузили в смартфоны, но на погранконтроле о них даже не спросили.Бангкок – первый город перед трансфером на острова — Ко-Чанг, Ко-Мак и др. В целом, как любая столица, там все дороже, чем в провинции. Проживание, питание, транспорт. Смог, жара и шум так и вынуждают быстрее выбраться из асфальтовых джунглей. С восточного бангкокского автовокзала Эккамай наш путь лежал до острова Ко Чанг, передвигались мы в полупустом экспресс-автобусе за 250 бат. Затем на пароме, и мы на месте. На дорогу ушло около семи часов.Ко Чанг очень сильно пострадал от пандемии. Многие отели, особенно большие, рассчитанные на туристов-«пакетников» из России и Китая, стоят за колючей проволокой с вывеской SALE. Более мелкие выжили и демпингуют. Четырехзвездочные отели на первой линии с завтраками на двоих обходятся примерно в 2,7 тыс. рублей в сутки.На Ко Чанге некоторые ранее популярные пляжи стали производить гнетущее впечатление из-за падения трафика и атмосферы запустения, но некоторые местечки, как Вайт Сенд Бич, Кай Бэй Бич, сконцентрировали оставшийся турпоток, и жизнь там продолжается. Кстати, уменьшение числа туристов и рост площадей, занятых джунглями, поменяли и фауну. В отель могут, например, зайти из соседнего лесочка обезьяны и стащить смартфон, если дверь не заперта. Двери открывать они научились так же, как и опустошать мусорные баки.Цены смотрят вниз: бюджетные отели с кондиционером и без завтраков стоят около 1 - 1,5 тыс. рублей за двоих. У нас на Байкале «сараи» для туристов предлагают в два раза дороже – 1,5 тыс. рублей за одного. Но, несмотря на дешевизну, туристов в Таиланде немного. После окончания пандемии тайские власти заявили, что намерены сделать страну доступной только для богатых туристов, чтобы больше на них зарабатывать, а бюджетный и массовый туризм им не нужен. Однако за пять лет Таиланд так и не восстановил поток туристов, отсюда и бюджетные цены. Если бы не китайцы, было бы совсем плохо.В то же время, сравнивая Таиланд с Байкалом, можно сказать, что за время после пандемии хотельеры Бурятии выполнили и перевыполнили «хотелки» своих тайских коллег. За это время цены на все на Байкале выросли в несколько раз. А сам отдых приближается к «элитарному», и не по сервису, а по ценам.В 2019 году Таиланд посетило 39 млн иностранных туристов, а в 2024 году - 35,5 млн. Об этом рассказали в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ). Россия заняла пятое место по турпотоку в королевство: в минувшем году Таиланд посетило 1,74 млн наших соотечественников. Лидером турпотока стал Китай (6,73 млн туристов), на втором месте - Малайзия (4,95 млн), на третьем - Индия (2,13 млн).Чтобы привлечь туристов, тайцы пошли на крайние меры. В 2022 году Таиланд декриминализовал каннабис, и в страну ринулись туристы-наркоманы. Наркотики реализуют в кафе, клубах и специальных «коффешопах». Насколько это помогло туризму, неясно. Вероятно, больше оттолкнуло. Отдыхать, когда вокруг ходят обдолбанные наркоманы, не совсем комфортно. Правда этой весной власти снова запретили продажу «травы» кроме медицинского назначения, но «коффешопы» с зелеными семилистниками практически на каждом шагу, и что там продают «медицинского» – одному богу известно. Однако на полицейскую облаву там можно нарваться и сесть запросто.На Байкале, напротив, максимально «зачищается» массовый туризм, который привык отдыхать в диапазоне 20 - 50 долларов за номер на двоих. Вместо этого все самое лучшее на берегах отдается отелям, которые еще не сертифицированы на «звезды», но «звезданутость» в прайсах уже налицо.К примеру, не так давно в районе ОЭЗ «Байкальская гавань» открылись два новых объекта: турбаза «Молодость» и глэмпинг «Амар». Цены на отдых в них поражают и в десятки раз превосходят аналогичные отели в Таиланде. Я лично не понимаю, что такого можно предложить туристам за 24 - 60 тыс. рублей за ночь? Судя по описанию этих пафосных объектов, там нет ничего такого, что оправдывало бы столь завышенные цены.Также на снижение цен на тайских курортах сильно влияет сезонность. Июнь-июль-август – сезон дождей. Это означает чаще пасмурное небо и дожди через день, правда они в основном идут по ночам, но и днем муссоны приносят прохладу.Российские карты в Таиланде не работают. Но это не проблема. Даже если нет наличных долларов, а есть российская банковская карта, то наличные можно перевести с российской карты сразу в тайский банкомат. Земляк, а их из Бурятии переехало огромное количество, помог поменять безналичные рубли в баты. Для этого необходимо найти АТМ Bangkok Bank и по курсу 2,65 рубля за тайский бат перевести с телефона на рублевый счет «менялы» рубли. А он отправляет команду АТМ, и последний выдает наличные в батах. Впрочем, выгоднее сразу менять доллары на баты, поскольку так экономится около 5% разницы на курсе. В некоторых уличных обменных конторах старые 100-долларовые купюры белого цвета (выпускаемые с 1996 по 2006 год) меняли по более низкому курсу. А вот в тайских банках что старые, белые, что новые, синие (которые начали вводить в оборот с 2013 года), меняли по паспорту по одному курсу. В среднем по 32,2 бата за доллар.Кухня в Таиланде считается одной из лучших в мире, но и недорогой. Цены в два-три раза дешевле, чем на Байкале. Причем особо нет разницы - дорогой ресторан или уличная кафешка для пролетариата: везде все очень вкусно и безопасно. В кафе под открытым небом острый тайский суп «Том-Ям» на кокосовом молоке с морепродуктами или курицей стоит в среднем 450 рублей, жареный рис с морепродуктами - около 200 рублей.Страна улыбок в июле оставила хорошее впечатление. Немного скучно становится спустя несколько дней, но отдых в Таиланде можно сделать более интересным, заранее изучив возможности для активного отдыха, экскурсий и пляжных видов спорта. Но в целом нежарко, хорошая кухня, низкие цены, крайне доброжелательная и спокойная атмосфера. В этом убеждаешься на контрасте, уже на спецконтроле, когда прилетаешь в Иркутск. Везде запреты, лица напряженные, строгие, зубы стиснутые, никто не улыбается. Таиланд не сильно поменялся со времен пандемии. А Россия - кардинально. Цены на все - как в самых дорогих европейских странах, а сервис оставляет желать лучшего.В чем порочность и деструктивность ставки на элитарность и дороговизну Байкала? Да потому что даже в Таиланде эта сумасбродная идея принимать только богатых туристов потерпела крах. Никогда и нигде туристическая отрасль не будет обеспечивать занятость и давать налоги без массового туризма. А он может возникнуть лишь при адекватной ценовой политике. Ведь, задирая цены на все, внедряется мысль о том, что, мол, отдых на Байкале не может быть дешевым. Может. Ведь в других странах регулируют же издержки и заполняют отели за счет потока, а не рассчитывают на кучку московских миллионеров, которые им сделают кассу. В итоге, задав самую высокую ценовую планку, цивилизованный отдых на Байкале (не в палатке или временных летних домиках, слепленных на скорую руку) стал малодоступен для обычных людей.