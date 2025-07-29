Общество 29.07.2025 в 17:41

В Бурятии заметно подорожал проезд с Улан-Удэ до Кабанска

Цена билета взлетела сразу на 100 рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии заметно подорожал проезд с Улан-Удэ до Кабанска
В Бурятии жителей Кабанского района не обрадовало резкое повышение стоимости проезда по маршруту «Кабанск – Улан-Удэ». По словам сельчан, цена билета взлетела сразу на 100 рублей. Теперь путь до столицы Бурятии или обратно обойдется в 570 рублей (в один конец).

«В связи с чем такое повышение стоимости билета с Кабанска до Улан-Удэ? Буквально неделю назад он стоил 470, а сегодня уже дороже на 100 рублей», - заметили пассажиры.

В минтрансе Бурятии ответили в группе «Кабанск-инфо.24/7», мол, перевозчики межмуниципальных маршрутов осуществляют свою деятельность по нерегулируемому тарифу и вправе устанавливать стоимость самостоятельно. Но менять тариф можно не более одного раза в год.

«Так, перевозчиком в адрес министерства направлено уведомление о повышении стоимости проезда с 16 июля. В части правомерности повышения стоимости проезда пассажиры могут направить обращение на рассмотрение в Управлении антимонопольной службы по Республике Бурятия, так как данный вопрос не относится к полномочиям министерства», - добавили в региональном минтрансе.

Фото: Номер один
Теги
Кабанск Улан-Удэ проезд общественный транспорт

Все новости

В Бурятии открыли для посещения озеро Колок
29.07.2025 в 18:06
Житель Улан-Удэ зарезал знакомого после нескольких дней запоя
29.07.2025 в 18:01
В Бурятии заметно подорожал проезд с Улан-Удэ до Кабанска
29.07.2025 в 17:41
В селе Бурятии открыли мемориальный комплекс в честь погибших бойцов
29.07.2025 в 17:15
Более 25 литров крови сдали железнодорожники в ходе акции «Железный стук сердец»
29.07.2025 в 17:05
Все о РКО в 2025 году: как выбрать тариф и открыть расчетный счет для ООО
29.07.2025 в 16:47
В Бурятии пропавшую 74-летнюю пенсионерку нашли мертвой
29.07.2025 в 16:46
Жители Бурятии пришли в ужас от цен на покос
29.07.2025 в 16:39
В Бурятии лошади пугают детей в Гусиноозерске
29.07.2025 в 16:23
В Бурятии районная больница зажала выплаты медикам
29.07.2025 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
В Бурятии открыли для посещения озеро Колок
Ограничения действовали из-за особого противопожарного режима
29.07.2025 в 18:06
В селе Бурятии открыли мемориальный комплекс в честь погибших бойцов
Памятники установили в Нижнем Ичетуе
29.07.2025 в 17:15
Более 25 литров крови сдали железнодорожники в ходе акции «Железный стук сердец»
За два года железнодорожники пополнили банк крови и ее компонентов в Иркутской области и Бурятии почти на 200 литров
29.07.2025 в 17:05
Жители Бурятии пришли в ужас от цен на покос
«Цены просто не совместимы с жизнью», говорят сельчане
29.07.2025 в 16:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru