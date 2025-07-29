В Бурятии заметно подорожал проезд с Улан-Удэ до Кабанска

В Бурятии жителей Кабанского района не обрадовало резкое повышение стоимости проезда по маршруту «Кабанск – Улан-Удэ». По словам сельчан, цена билета взлетела сразу на 100 рублей. Теперь путь до столицы Бурятии или обратно обойдется в 570 рублей (в один конец).«В связи с чем такое повышение стоимости билета с Кабанска до Улан-Удэ? Буквально неделю назад он стоил 470, а сегодня уже дороже на 100 рублей», - заметили пассажиры.В минтрансе Бурятии ответили в группе «Кабанск-инфо.24/7», мол, перевозчики межмуниципальных маршрутов осуществляют свою деятельность по нерегулируемому тарифу и вправе устанавливать стоимость самостоятельно. Но менять тариф можно не более одного раза в год.«Так, перевозчиком в адрес министерства направлено уведомление о повышении стоимости проезда с 16 июля. В части правомерности повышения стоимости проезда пассажиры могут направить обращение на рассмотрение в Управлении антимонопольной службы по Республике Бурятия, так как данный вопрос не относится к полномочиям министерства», - добавили в региональном минтрансе.Фото: Номер один