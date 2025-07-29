Общество 29.07.2025 в 18:06

В Бурятии открыли для посещения озеро Колок

Ограничения действовали из-за особого противопожарного режима
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Текст: Карина Перова
В Бурятии открыли для посещения озеро Колок
В Бурятии открыли для посещения излюбленное место жителей Прибайкальского района и рыбаков – озеро Колок в Прибайкальском заказнике. Ранее действовали ограничения из-за особого противопожарного режима.

Для пребывания в ООПТ регионального значения необходимо получить согласование через сайт www.burpriroda.ru. Это делается в автоматическом режиме за пару минут, заверили в надзорном ведомстве.

Заявление нужно заполнить в разделе «Согласование деятельности на ООПТ». Затем в выпадающем списке ООПТ выбрать пункт «Спортивная и любительская рыбалка», заказник Прибайкальский (Южная часть озера Колок). Согласование произойдёт в автоматическом режиме и появится на экране.

Появившееся на сайте согласование можно распечатать либо сфотографировать для предъявления государственному инспектору при проверке на ООПТ. У озера Колок нет сотовой связи, поэтому туристам рекомендуют сделать скриншот согласования и оплаты.

Жителям Бурятии платить за посещение озера не нужно – достаточно получить согласование через сайт. А путешественникам из других регионов нужно отдать 96 руб.65 коп. (оплата также делается через сайт). Кроме того, на сайте «Бурприроды» есть полный перечень категорий лиц, освобожденных от оплаты (пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО, инвалиды).

И необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, распечатанную либо электронную версию согласования разрешенных видов деятельности и чек об оплате (для лиц неосвобожденных от взимания платы). Все это необходимо предъявить по требованию госинспектора для проверки на месте.

Фото: БУ «Бурприрода»
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