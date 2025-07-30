Королевские покои по животным меркам

После того как администрация отчиталась о новых вольерах для волков, тигров, лис, песцов и даже кроликов, медведи возмутились: «Волкам - решетки хромированные, кроликам - целые лабиринты! А мы до сих пор живем в хрущевках эпохи неолита!».



Крупногабаритных, видимо, решили оставить на потом. Ведь постояльцам с такими шерстяными объемами нужны покои действительно королевского уровня: и поилка, и подстилка, и Wi-Fi.



«Это дискриминация по весовой категории! Мы требуем евроремонта!» - возмущаются косолапые.



Однако строительство современных вольеров - это сложный и дорогостоящий процесс. Вот медведи и решили, что требовать бесполезно, а соберут и накопят сами.



Среди горожан, кстати, немало тех, кто готов прикинуться медведем. В Улан-Удэ проживает свыше 400 тыс. человек. Возьми с каждого по 10 рублей, вот тебе и целая квартира.