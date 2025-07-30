Общество 30.07.2025 в 09:00

Королевские покои по животным меркам

В Этнографическом музее народов Забайкалья разгорается скандал
A- A+
Текст: Номер один
Королевские покои по животным меркам

После того как администрация отчиталась о новых вольерах для волков, тигров, лис, песцов и даже кроликов, медведи возмутились: «Волкам - решетки хромированные, кроликам - целые лабиринты! А мы до сих пор живем в хрущевках эпохи неолита!».

Крупногабаритных, видимо, решили оставить на потом. Ведь постояльцам с такими шерстяными объемами нужны покои действительно королевского уровня: и поилка, и подстилка, и Wi-Fi.

«Это дискриминация по весовой категории! Мы требуем евроремонта!» - возмущаются косолапые.

Однако строительство современных вольеров - это сложный и дорогостоящий процесс. Вот медведи и решили, что требовать бесполезно, а соберут и накопят сами.

Среди горожан, кстати, немало тех, кто готов прикинуться медведем. В Улан-Удэ проживает свыше 400 тыс. человек. Возьми с каждого по 10 рублей, вот тебе и целая квартира.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии подросток снес на питбайке учителя английского
30.07.2025 в 10:16
Власти Бурятии задействовали резерв
30.07.2025 в 10:04
Браконьерам в Бурятии помешали подстрелить косулю
30.07.2025 в 10:02
Глава Бурятии посетил детский лагерь «Гэсэр»
30.07.2025 в 09:49
В Бурятии расширят круг получателей соцвыплат
30.07.2025 в 09:45
Трудовой стаж пенсионерки из Бурятии «съел» полмиллиона ее личных накоплений
30.07.2025 в 09:39
Фасадный беспредел
30.07.2025 в 09:28
У перевернувшегося на трассе в Бурятии цементовоза лопнуло колесо
30.07.2025 в 09:28
В Бурятии сутки прошли без новых лесных пожаров
30.07.2025 в 09:21
Лучники Бурятии завоевали серебряные награды чемпионата России
30.07.2025 в 09:13
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
Браконьерам в Бурятии помешали подстрелить косулю
Караулили животное они на солонцах
30.07.2025 в 10:02
Глава Бурятии посетил детский лагерь «Гэсэр»
Благодаря председателю Совфеда там возвели новые корпуса
30.07.2025 в 09:49
В Бурятии расширят круг получателей соцвыплат
Решение об этом приняли власти республики
30.07.2025 в 09:45
Трудовой стаж пенсионерки из Бурятии «съел» полмиллиона ее личных накоплений
Пожилую женщину обманули мошенники
30.07.2025 в 09:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru