Фасадный беспредел

Обшарпанные стены, трещины, облезлая краска, ржавые подтеки – так теперь выглядят дома в центре Улан-Удэ. Еще в 2023 году они были в отличном состоянии, а вывески - больше и ярче и по ним легко ориентировались туристы. А теперь с фасадов сорвали красивые декоративные панели, обнажив старую штукатурку мрачных сталинских времен. Почему так происходит и кто отвечает за ужасный внешний вид одной из главных туристических улиц Улан-Удэ – в материале «Номер один».Обезьянничать – это наше все. В крупных городах России одна из основных проблем для туристов – нужный дом или магазин можно найти лишь через навигатор. Вывески и шрифт настолько микроскопические, что читаются только вблизи.В конце 2023 года чиновники в Улан-Удэ запустили реформу вывесок «как у них». В рамках так называемой «концепции» введены правила размещения и стандартные размеры для информационных вывесок и фасадов на трех улицах: Коммунистическая, Ербанова, проспект 50-летия Октября. С которыми, скажем так, на настоящий момент не согласно большинство предпринимателей, осуществляющих деятельность на данных улицах. Так, высота букв новой вывески не должна превышать 30 см, а логотипа – не более 40 см.Отметим, что данные правила совершенно оторваны от реального положения дел «на земле» и не вносят порядок и красоту на улицы Улан-Удэ.Итак, осенью 2023 года к ООО «Грас» (аптека «Лара» по ул. Коммунистическая, 45), а также к другим организациям, расположенным в этом здании, поступило обращение от комитета по благоустройству Улан-Удэ, в котором предписывалось в рамках «приведения вывесок в историческом центре города всех предприятий к единому виду» полностью их заменить.После демонтажа витрин комитет также указал снять и панели алюкобонда с фасада помещений первого этажа. На запрос по восстановлению оштукатуренного фасада, а также покраске и приведению фасада здания в надлежащий вид комитет по благоустройству заверил: весной 2024 года все ремонтные работы фасада будут выполнены в рамках городского бюджета.Добавим, что панели алюкобонда ООО «Грас» заказаны по понтону цвета фасада здания по ул. Коммунистическая, 45, в строгом соответствии с внешним обликом.- Причем соседнюю организацию в том же здании (ORIENTAL WAY) почему-то не обязали снять аналогичные панели с фасада. И не стали предъявлять требование и о замене вывески на якобы соответствующую стандартам. Что заставляет заподозрить некий «интерес» и «договоренности», - возмущаются в компании. Поскольку общий вид здания подразумевает единую форму и стандарт для всех частей здания.Весной 2024 года предприниматель, обеспокоенный состоянием фасада ул. Коммунистическая, 45, направил в комитет по благоустройству города Улан-Удэ письмо с запросом о планируемых сроках приведения фасада в надлежащий вид. Однако на него чиновники не ответили и никаких действий комитетом по благоустройству города Улан-Удэ не предпринято.Более того, 17 апреля 2024 года, ссылаясь на Правила благоустройства территорий городского округа, предпринимателю вручили уведомление о фиксации нарушения - «О неудовлетворительном состоянии фасада здания» по ул. Коммунистическая, 45, подписанное сотрудником администрации А. А. Монхоровым.Тогда ООО «Грас» обратилось в ООО «ЖУ-1», которое осуществляет обслуживание данного здания, с просьбой принять заявку на ремонт фасада. На что коммунальщики предложили подождать почти 20 лет. Мол, ремонт фасада не входит в перечень работ по договору между ООО «ГРАС» и ООО «ЖУ-1» и рассчитывать на ремонт фасада можно только в рамках капитального ремонта, планируемого на 2041 - 2043 гг.Причем до сих пор ни от комитета по благоустройству города Улан-Удэ, ни от комитета по архитектуре и градостроительству города Улан-Удэ нет официальных ответов о том, что планируется делать с текущим плачевным состоянием фасада. Нет ни официальных писем, ни шагов по решению или исправлению ситуации. А запущенность фасада провоцирует ночных художников хулигански разрисовывать здание граффити.Поскольку хозяина фасада «как бы нет», то происходит анархия…Логику чиновников и спешку в 2023 году понять трудно. Если они вдруг начали сдирать вывески с фасадов в конце октября, то, видимо, кому-то нужно было срочно освоить деньги до конца года. Но при этом должен быть проведен конкурс на ремонт фасадов после демонтажа вывесок, все параметры должны быть прописаны в договорах и конкурсных закупках, но их по данному зданию найти не удалось.«Номер один» созвонился с пресс-службой комитета, где переадресовали этот вопрос в… управляющую компанию. Круг замкнулся. И что мы видим в итоге? Два года фасады стоят безобразные. Чиновники даже не среагировали на 80-летие Победы, и предпринимателям пришлось закрывать фасады поздравительными баннерами, чтобы прикрыть некрасивость. Надеялись, что совесть проснется. Это же как надо не любить свой родной город, чтобы затевать реформу, не имея даже плана на будущее? Оставляя все как после начатого и брошенного на полпути ремонта в квартире? А мы еще уповаем на приезд в Улан-Удэ туристов.В доме 45 на ул. Коммунистическая жили многие уважаемые люди города, о чем свидетельствуют мемориальные доски на нем. И сейчас они как бы укоризненно смотрят с них на потомков. Сегодня они бы в гробу перевернулись, глядя на то, что творится с их домом. С таким отношением к памяти и культуре…