Трудовой стаж пенсионерки из Бурятии «съел» полмиллиона ее личных накоплений

67-летняя жительница Улан-Удэ стала жертвой мошеннических действий, совершённых под предлогом проверки трудового стажа. В итоге тщательной обработки пожилой женщины, преступники убедили ее перевести им около полумиллиона ее накоплений.

- 28 июля женщине поступил телефонный звонок с Пенсионного Фонда. Девушка попросила явиться в отделение по адресу ул. Борсоева для оформления неучтённого трудового стажа, но для предварительной записи предложила продиктовать коды, поступающие на её телефон. Сразу после ей позвонили с Госуслуг и рассказали о взломе личного кабинета. Женщине стали поступать сообщения от банков, где она обнаружила заявки на получение кредитов, но обещали помочь решить проблему, переключив на специалиста, - сообщают в полиции республики.

Во время беседы мошенники поинтересовались, какими банковскими счетами женщина пользуется и какие суммы хранятся на них. Введя пенсионерку в заблуждение, злоумышленники убедили ее снять 300 тысяч рублей со вклада и 150 тысяч рублей наличными с банковской карты, а также дополнительно 15 тысяч рублей с другой карты, и перевести все средства на так называемые «безопасные счета».

- В переводе средств женщине помогал неизвестный молодой человек, после чего мошенники вызвали для неё такси до дома. Лишь после возвращения домой пенсионерка рассказала о случившемся своему сыну, который понял, что женщина стала жертвой телефонных мошенников, - добавили в полиции.

За минувшие сутки жители региона потеряли более 1,6 млн рублей. На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Бичурского, Иволгинского, Кабанского, Прибайкальского, Северобайкальского и Тункинкого районов. Среди потерпевших четыре гражданина старше 65 лет.

Фото: loon.site