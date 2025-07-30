В Бурятии расширят круг получателей соцвыплат

Власти Бурятии готовят изменения по социальным выплатам, которые окажут дополнительную поддержку людям. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, они затронут два аспекта.«При расчёте дохода семьи больше не будут учитываться деньги от продажи продукции личного подсобного хозяйства. В составе семьи будут учитываться дети до 23 лет, если они учатся очно», рассказал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.