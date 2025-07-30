Общество 30.07.2025 в 10:02

Браконьерам в Бурятии помешали подстрелить косулю

Караулили животное они на солонцах
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Браконьерам в Бурятии помешали подстрелить косулю

В Прибайкальском районе Бурятии госинспекторы Бурприроднадзора задержали двух нарушителей природоохранного законодательства и не дали им подстрелить косулю.

- При осмотре их автомобиля были обнаружены два незаконных гладкоствольных ружья и патроны к ним. Браконьеры охотились методом подкарауливания обьектов животного мира на солонцах, это место с солёной почвой, и планировали добыть крупных копытных, например, косулю, но планам не суждено было сбыться,- рассказывает государственный инспектор Бурприроднадзора Денис Филлипов.

Оружие и патроны у нарушителей изъяты. Возбуждены административные дела о нарушении правил охоты и незаконному хранению и ношению огнестрельного оружия. Им может грозить штраф в размере до 4 тысяч рублей и на два года лишение права охотиться. Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность.

Фото: loon.site

 

Теги
браконьеры

Все новости

В Бурятии подросток снес на питбайке учителя английского
30.07.2025 в 10:16
Власти Бурятии задействовали резерв
30.07.2025 в 10:04
Браконьерам в Бурятии помешали подстрелить косулю
30.07.2025 в 10:02
Глава Бурятии посетил детский лагерь «Гэсэр»
30.07.2025 в 09:49
В Бурятии расширят круг получателей соцвыплат
30.07.2025 в 09:45
Трудовой стаж пенсионерки из Бурятии «съел» полмиллиона ее личных накоплений
30.07.2025 в 09:39
Фасадный беспредел
30.07.2025 в 09:28
У перевернувшегося на трассе в Бурятии цементовоза лопнуло колесо
30.07.2025 в 09:28
В Бурятии сутки прошли без новых лесных пожаров
30.07.2025 в 09:21
Лучники Бурятии завоевали серебряные награды чемпионата России
30.07.2025 в 09:13
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
Глава Бурятии посетил детский лагерь «Гэсэр»
Благодаря председателю Совфеда там возвели новые корпуса
30.07.2025 в 09:49
В Бурятии расширят круг получателей соцвыплат
Решение об этом приняли власти республики
30.07.2025 в 09:45
Трудовой стаж пенсионерки из Бурятии «съел» полмиллиона ее личных накоплений
Пожилую женщину обманули мошенники
30.07.2025 в 09:39
Фасадный беспредел
Почему внешний вид исторических зданий в Улан-Удэ шокирует туристов?
30.07.2025 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru