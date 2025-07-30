Браконьерам в Бурятии помешали подстрелить косулю

В Прибайкальском районе Бурятии госинспекторы Бурприроднадзора задержали двух нарушителей природоохранного законодательства и не дали им подстрелить косулю.

- При осмотре их автомобиля были обнаружены два незаконных гладкоствольных ружья и патроны к ним. Браконьеры охотились методом подкарауливания обьектов животного мира на солонцах, это место с солёной почвой, и планировали добыть крупных копытных, например, косулю, но планам не суждено было сбыться,- рассказывает государственный инспектор Бурприроднадзора Денис Филлипов.

Оружие и патроны у нарушителей изъяты. Возбуждены административные дела о нарушении правил охоты и незаконному хранению и ношению огнестрельного оружия. Им может грозить штраф в размере до 4 тысяч рублей и на два года лишение права охотиться. Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность.

Фото: loon.site