Общество 30.07.2025 в 10:55

В Бурятии семья бойца СВО ютится у соседей

Военному не дают отпуск, чтобы восстановить дом после пожара
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии семья бойца СВО ютится у соседей
Фото: архив «Номер один»
29 июля Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла участие в межведомственном приеме жителей Тарбагатайского и Бичурского районов по вопросам защиты прав участников СВО и членов их семей. На встрече также присутствовали представители 36-й армии, военной прокуратуры и органов власти.  

Как рассказали в аппарате омбудсмена, в ходе приема поступило 24 обращения. Речь шла о поиске без вести пропавших военных, различных выплат, удостоверениях участников СВО и т.д.

Так, супруга одного бойца обратилась по вопросу выплат страховой суммы за полученное им увечье, а также по мерам социальной поддержки семьям участников СВО. При беседе с женщиной выяснилось, что в семье шестеро несовершеннолетних детей, которые этим летом не были в оздоровительных лагерях. 

«Данный вопрос взят на контроль Уполномоченным», - сообщили в аппарате.

Супруга погибшего мобилизованного просила представить ее мужа к государственной награде посмертно. Сельчанка рассказала, что после мобилизации он служил командиром боевой машины, его экипаж был задействован на одном из самых горячих направлений. Помимо основной боевой функции мужчина эвакуировал раненых бойцов с поле боя. Дома у него остались двое несовершеннолетних детей. 

«У супруги погибшего военнослужащего принято обращение для дальнейшей отработки с Министерством обороны», - рассказали о принятых мерах в аппарате Уполномоченного.

В крайне тяжелом положении оказалась семья еще одного бойца СВО. Пока мужчина воевал, дом, в котором жила его семья, пострадал от пожара. Теперь супруга и двое детей военного вынуждены жить у соседей. Восстанавливать дом сейчас не кому – бойцу не дают отпуск по семейным обстоятельствам. 

В аппарате омбудсмена заверили, что постараются помочь семье военного, также как и всем другим обратившимся жителям. 
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спецоперация уполномоченный

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