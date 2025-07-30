Парень в Улан-Удэ пытался вынести из магазина 20 пачек масла в шортах
21-летний и ранее судимый улан-удэнец попался на краже масла в одном из магазинов города. Украденное он каким-то образом уместил в своих шортах, но все же попался на кассе.
- Поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы выяснили, что посетитель сложил в карманы шорт 20 пачек сливочного масла и направился к выходу, минуя кассу. Похитителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Общий ущерб владельцу супермаркета мог составить около 9 тысяч рублей. Гражданин сознался в содеянном и сказал, что кражу совершил для дальнейшей продажи.
Фото: Росгвардия