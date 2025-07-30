Жители Бурятии столкнулись с блокировками карт

Россияне столкнулись с частыми блокировками денег на картах. Банки могут удерживать средства на срок более 30 дней, а иногда и дольше. Кредитные организации блокируют счета граждан из-за операций, которые выглядят подозрительно, — опасения банков вызывают даже несколько переводов друзьям или оплата переводом в магазине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Банки.ру».С 1 июня 2025 года в России вступил в силу ряд поправок в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ, который расширяет полномочия Росфинмониторинга по приостановке операций граждан в рамках борьбы с дропперами. Теперь уполномоченный орган принимает решение о приостановлении операций с денежными средствами или имуществом на срок до десяти дней без обращения в суд. Это происходит в случае подозрений, что средства получены преступным путем и используются для легализации доходов.Кроме того, 30 мая вступило в силу правило, по которому максимальная сумма разовых переводов без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности должна составлять не более 100 тысяч рублей (или эквивалент в валюте). 15 мая также вступил в силу закон, который ограничил возможности для дропперов — подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками денег.Как сообщает «РБК», банк может заблокировать деньги на несколько месяцев. Клиенты часто жалуются на препятствия со стороны службы поддержки или задержку сроков рассмотрения заявления на вывод средств. При этом нередко блокируются основные счета граждан — например, в одном случае клиент не мог вывести свою пенсию. Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом, отмечают эксперты.Больше всего жалоб поступает на сервис «МТС Деньги» — клиенты сервиса чаще других пишут отзывы о блокировке карт. В двух случаях средства удерживались около полугода. В схожей ситуации оказался ряд клиентов ВТБ. Один из них пожаловался на блокировку счета на полгода, еще один — на четыре месяца. Помимо того, еще два клиента сообщили о заморозке денег на срок около месяца. С похожей ситуацией столкнулся и зарплатный клиент Газпромбанка, который также ждал разблокировки средств на своей карте четыре месяца.Эксперты отмечают, что разблокировка может занимать недели из-за многоуровневых проверок и необходимости подтверждать законность происхождения средств.Как сообщила пресс-служба ВТБ в комментарии ТАСС, разблокировка счетов затягивается из-за неполных пояснений или документов со стороны клиентов. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется оперативно и в полном объеме предоставлять ответы на запросы своего обслуживающего банка.Чтобы избежать блокировки счета, рекомендуется не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, никому не передавать свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк, не сообщать посторонним людям реквизиты своей карты, коды из СМС-сообщений или пуш-уведомлений и никуда не пересылать деньги, которые пришли к вам якобы по ошибке.Жители Бурятии в соцсетях также нередко жалуются на задержки и блокировки переводов, особенно при частых переводах и на крупные суммы.Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский рекомендует жителям республики не менее трети от своих ежедневных трат совершать наличными.- Когда у вас в кошельке есть деньги, это ваши деньги. А те, что лежат на карте, это банк их контролирует и всегда может временно лишить вас доступа к ним. Под различными предлогами. Это особенно актуально в наше неспокойное время, когда участились проблемы с интернет-связью, - сообщил он.