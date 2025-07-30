Общество 30.07.2025 в 11:46

В Бурятии закаменцы освоят навыки стрельбы из пневмата

В Закаменске открыли военно-спортивный клуб
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Текст: Карина Перова
В Бурятии закаменцы освоят навыки стрельбы из пневмата
В Бурятии открыли военно-спортивный клуб «Альтаир». Он появился на базе школы № 5 города Закаменск. Там будут проводить занятия по стрельбе из пневматического пистолета, а также по стрельбе из лука.

Клуб открыли по инициативе ТОС «Город Детства» при поддержке социальных партнёров. Это событие стало продолжением работы в рамках всероссийской муниципальной премии «Служение». Проект «Герои мирного времени» вошёл в ТОП-100, а затем и в десятку лучших проектов России из более чем 500 тысяч представленных на конкурс.

«Открытие «Альтаира» особенно знаменательно в Год защитников Отечества. Мы уверены, что клуб станет местом, где будут воспитываться будущие патриоты и спортсмены», - прокомментировал глава Закаменского района Сергей Гонжитов.

Фото: ТГ-канал Сергея Гонжитова

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Закаменск военно-спортивный клуб

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