В Бурятии закаменцы освоят навыки стрельбы из пневмата

В Бурятии открыли военно-спортивный клуб «Альтаир». Он появился на базе школы № 5 города Закаменск. Там будут проводить занятия по стрельбе из пневматического пистолета, а также по стрельбе из лука.Клуб открыли по инициативе ТОС «Город Детства» при поддержке социальных партнёров. Это событие стало продолжением работы в рамках всероссийской муниципальной премии «Служение». Проект «Герои мирного времени» вошёл в ТОП-100, а затем и в десятку лучших проектов России из более чем 500 тысяч представленных на конкурс.«Открытие «Альтаира» особенно знаменательно в Год защитников Отечества. Мы уверены, что клуб станет местом, где будут воспитываться будущие патриоты и спортсмены», - прокомментировал глава Закаменского района Сергей Гонжитов.Фото: ТГ-канал Сергея Гонжитова