Прокуратура осталась недовольна подготовкой Улан-Удэ к зиме

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела совещание по подготовке к отопительному сезону. В нем приняли участие представители Госстройжилнадзора, районной администрации, ресурсоснабжающих организаций и жителей района.«В связи с необеспечением надлежащей готовности к отопительному периоду прокурор объявил предостережение руководителю администрации Октябрьского района Улан-Удэ, председателю Комитета городского хозяйства, а также руководителю «Генерация Бурятия» филиала ТГК-14. По результатам совещания запланированы конкретные мероприятия, исполнение которых поставлено прокурором на контроль», - сообщили в надзорном ведомстве.