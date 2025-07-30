Общество 30.07.2025 в 11:51
Прокуратура осталась недовольна подготовкой Улан-Удэ к зиме
Чиновникам и представителю ТГК-14 объявили предостережения
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела совещание по подготовке к отопительному сезону. В нем приняли участие представители Госстройжилнадзора, районной администрации, ресурсоснабжающих организаций и жителей района.
«В связи с необеспечением надлежащей готовности к отопительному периоду прокурор объявил предостережение руководителю администрации Октябрьского района Улан-Удэ, председателю Комитета городского хозяйства, а также руководителю «Генерация Бурятия» филиала ТГК-14. По результатам совещания запланированы конкретные мероприятия, исполнение которых поставлено прокурором на контроль», - сообщили в надзорном ведомстве.
«В связи с необеспечением надлежащей готовности к отопительному периоду прокурор объявил предостережение руководителю администрации Октябрьского района Улан-Удэ, председателю Комитета городского хозяйства, а также руководителю «Генерация Бурятия» филиала ТГК-14. По результатам совещания запланированы конкретные мероприятия, исполнение которых поставлено прокурором на контроль», - сообщили в надзорном ведомстве.