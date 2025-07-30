В центре Улан-Удэ сделают покрытие из нового вида кирпича

В Александровском саду установили металлические ограждения и уложили новый вид кирпича. Декоративное покрытие из доломитовой крошки применяется здесь впервые. Архитектор проекта Дмитрий Ильин уверен, что яркая фактура доломитового кирпича удачно подчеркнет световые дуги и арт-объект.

- Для повышения комфорта посетителей решено обустроить дополнительное освещение вдоль аллей, организовать парковочные места с соответствующим ограждением и разметкой, - отметил финалист программы «Архитекторы.рф» и член команды «Старого города» Дмитрий Ильин.

Фото: мэрия города