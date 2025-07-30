Общество 30.07.2025 в 12:03
В центре Улан-Удэ сделают покрытие из нового вида кирпича
Его уложили в Александровском саду
Текст: Елена Кокорина
В Александровском саду установили металлические ограждения и уложили новый вид кирпича. Декоративное покрытие из доломитовой крошки применяется здесь впервые. Архитектор проекта Дмитрий Ильин уверен, что яркая фактура доломитового кирпича удачно подчеркнет световые дуги и арт-объект.
- Для повышения комфорта посетителей решено обустроить дополнительное освещение вдоль аллей, организовать парковочные места с соответствующим ограждением и разметкой, - отметил финалист программы «Архитекторы.рф» и член команды «Старого города» Дмитрий Ильин.
Фото: мэрия города
Тегигород