Общество 30.07.2025 в 12:03

В центре Улан-Удэ сделают покрытие из нового вида кирпича

Его уложили в Александровском саду
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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ сделают покрытие из нового вида кирпича

В Александровском саду установили металлические ограждения и уложили новый вид кирпича. Декоративное покрытие из доломитовой крошки применяется здесь впервые. Архитектор проекта Дмитрий Ильин уверен, что яркая фактура доломитового кирпича удачно подчеркнет световые дуги и арт-объект.

- Для повышения комфорта посетителей решено обустроить дополнительное освещение вдоль аллей, организовать парковочные места с соответствующим ограждением и разметкой, - отметил финалист программы «Архитекторы.рф» и член команды «Старого города» Дмитрий Ильин.

Фото: мэрия города

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