Прозрачные реки и чистые берега: в Бурятии очистили от мусора 525 км побережий

Наличие самого чистого озера планеты на территории Бурятии, а также многих других озер и рек, накладывает на республику большую ответственность по части сохранения такого водного и прозрачного богатства. Все мы понимаем, что эти ресурсы не безграничны, и здоровье каждого из нас напрямую зависит от количества и качества водоемов, поэтому наша общая задача – сделать так, чтобы берега рек и озер были действительно чистыми.

Ежегодно в Бурятии проводятся мероприятия в рамках Всероссийской акции «Вода России» («Берег добрых дел»), направленные на сохранение водоемов республики и их берегов в чистоте и порядке. В прошлом году, например, было проведено 229 мероприятий по очистке береговой линии водных объектов, а общее количество человек принявших участие в этой акции перевалило за пять тысяч. Большой и дружной компанией удалось очистить 525 км берегов местных водоемов.

В 2024 году это позволило занять республике 25 место в общероссийском рейтинге, между тем, как в предыдущие годы Бурятия занимала лишь 31-е место (2023), 34-е (2022), 65-е (2021), а в 2020 году и вовсе – только 74-е место. В 2025 году Бурятия в ожидании новых рекордов. Многие районы республики подхватили инициативу и приступили к уборке берегов водоемов, находящихся на их территории. Так, 21 июня волонтеры в Заиграевском районе очистили от мусора побережье реки Брянка и вывезли после отдыха нерадивых туристов два прицепа с разноплановыми отходами. Чуть позже в этом же районе ТОС «Автодорожник» провел субботник у ручья Грязнуха. Вместе с детьми активисты собрали 20 огромных мешков мусора, на своем примере показав подрастающему поколению, на сколько важно заботиться о природе и сохранять ее в чистоте. В июле к Всероссийской экологической акции «Вода России» подключился Тункинский национальный парк. Более 60 неравнодушных жителей районного центра присоединились к движению и помогли очистить берега реки Кыренки от мусора. Среди добровольцев были сотрудники нацпарка, администрации МО СП «Кыренское», Кыренской школы, детского сада, библиотеки, районной больницы, социального фонда и активисты Движения первых. Вместе они собрали 6 кубометров различных отходов, включая пластик, стекло и полиэтиленовые пакеты.

Уборка водоемов под лозунгом «Лето с пользой. Чистое Гусиное» прошла и в Селенгинском районе. К акции «Вода России» подключился Молодежный центр «ММДМС». В июле ребята провели уже две акции по уборке озера Гусиное и собрали с его побережья свыше 200 кг мусора.

- Общими усилиями волонтёров, экологических организаций, муниципальных образований и органов власти нам очистить от мусора километры береговых линий. Особое внимание было уделено уникальным водным объектам – очищены берега озера Байкал, реки Селенга, а также многочисленных малых рек и озёр, имеющих важное значение для экосистемы региона. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе и искренней заботе местных жителей о природном наследии родного края. В этом году мы ставим перед собой амбициозные задачи: расширить географию акции, увеличить количество участников и продолжить системную работу по экологическому воспитанию населения. Приглашаем всех, кому небезразлична чистота наших водоёмов, присоединиться к этой важной инициативе. Вместе мы сможем сохранить природную красоту Бурятии для будущих поколений, - прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

Напомним, что Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») является частью федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Тункинский нацпарк



