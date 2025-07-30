Общество 30.07.2025 в 13:30

Здоровье детей из лагеря в Бурятии оказалось под ударом из-за непроверенных продуктов

За данное нарушение виновным объявили предостережение
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Текст: Елена Кокорина
Здоровье детей из лагеря в Бурятии оказалось под ударом из-за непроверенных продуктов

В Бурятии из-за вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере «Родник» на Щучьем озере в Следкоме завели уголовное дело, а местный Россельхознадзор накануне выехал туда с проверкой. Она показала, что дети заболели благодаря поступлению сомнительных продуктов питания, поступающих на предприятие.

- Установлено, что в ФГИС ВетИС «Цербер» зарегистрирована площадка СОЛ «Родник», на которой в 2025 году ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на поступающую продукцию не оформлялись. Соответственно контроль продукции животного происхождения предприятием не осуществлялся, качество и безопасность продуктов питания и сырья документально не подтверждается, - сообщили в Россельхознадзоре республики.

Детскому лагерю в связи с нарушениями объявлено предостережение. Информация направлена в Управление Роспотребнадзора и заинтересованные республиканские министерства.

Напомним, что симптомы заболевания у детей начали появляться с 22 июля. Работа лагеря была приостановлена. Заболевшие дети лечились дома. Всего инфекцию подхватило 24 человека: это дети и сотрудники лагеря.

Фото: Номер один

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