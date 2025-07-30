Жители райцентра Бурятии страдают без супермаркетов

В Бурятии жители Кижинги недовольны тем, что у них нет ни одного супермаркета. «Во всех районных центрах есть магазины «Абсолют», «Титан». А почему их у нас нет?», - задали сельчане вопрос местным властям в телеграм-канале «Кижинга-инфо.24/7».Жителям ответил представитель Комитета по экономике и финансам районной администрации. По его словам, розничный магазин «Титан» в Кижинге раньше был, но потом закрылся «ввиду экономической нецелесообразности».Что касается «Абсолюта», то надежд на его открытие пока нет.«От торговой группы «Абсолют» предложений по приобретению недвижимого имущества в нашем районе не поступало», - сообщили в Комитете по экономике и финансам.