В Бурятии отдых на Щучке омрачают проблемы с электросетями и шумные компании

Накануне представители администрации Селенгинского района Бурятии обсудили актуальные вопросы, волнующие отдыхающих и владельцев туристических баз на Щучьем озере.Одна из основных проблем – нестабильное напряжение в электросетях. Предприниматели заявили, что показатели падают до 160–170 вольт. А это создает серьезные трудности для работы туристических баз. Местные власти пообещали совместно с РЭС провести необходимые технические работы для улучшения электроснабжения.Также туристы и местные жители пожаловались на громкую музыку, стоянку автомобилей вблизи береговой линии, шумные компании после 23:00 и до утра. В связи с этим планируется усилить профилактическую работу и привлекать нарушителей к административной ответственности.«Обсудили вопрос организации вывоза твёрдых коммунальных отходов. Ведётся поиск решений по улучшению схемы обслуживания и взаимодействия с региональным оператором. Отдельно рассмотрена инициатива по созданию единого дизайн-проекта и схемы размещения объектов на Щучьем озере. Цель – навести порядок и повысить эстетическую привлекательность территории», - добавил глава Селенгинского района Станислав Гармаев.Фото: ТГ-канал Станислава Гармаева