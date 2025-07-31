На авторынке в Улан-Удэ не верят в запрет «праворулек»

МВД предложило ограничить движение праворульных автомобилей по дорогам России из-за повышенной аварийности. Риск ДТП для них, как указало министерство, более чем вдвое выше, чем у леворульных машин. Однако из-за более крепкой конструкции и подушек безопасности в авариях они страдают реже, чем отечественные автомобили, не оборудованные такими же мерами безопасности. В попытке запрета правого руля подозревают лоббистов из АвтоВАЗа, чью неказистую, но дорогую продукцию россияне покупают крайне неохотно. О том, как в Бурятии отреагировали на очередную попытку «зажать» правый руль, – в материале «Номер один».Министерство внутренних дел РФ включило в проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года пункт по ограничению использования автомобилей с правым рулем на дорогах России. Пункт об этом прописан тезисно в проекте документа в качестве меры, которую еще предстоит проработать.«Пересмотр подходов к допуску к участию в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления на основе оценки рисков в области безопасности дорожного движения, создаваемых эксплуатацией таких транспортных средств», – говорится в проекте стратегии. Об этом сообщает «Газета.Ru».Необходимость ограничений для праворульных автомобилей в МВД объясняют их повышенной опасностью: транспортный риск в 2024 году для праворульных машин составил 4,9, для леворульных - 2,1.«В последние годы увеличился импорт автомобилей из восточных стран, выпускающихся преимущественно с правым расположением руля, что повлекло рост основных показателей аварийности с их участием», – отмечают в МВД.Напомним, что правительство РФ ведет борьбу с правым рулем с далекого 1993 года, когда чиновники запретили ввоз в страну автомобилей с правым рулем. Однако после многочисленных митингов протеста тогдашний президент Борис Ельцин вскоре отменил запрет. После, в нулевые, правительство несколько раз вносило, а затем отменяло репрессивные документы в отношении «праворулек», и каждый раз это происходило после массовых акций протеста.Последний запрет готовился в мае 2009 года, когда минпромторг внес в правительство проект техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», включающий запрет на ввоз в РФ праворульных автомобилей. Автомобилисты вновь начали протестовать. На стадии обсуждения в правительстве этот пункт был исключен.Сегодня, учитывая ситуацию, люди вряд ли выйдут на улицу. Однако эта мера явно вызовет крайнее недовольство в Сибири и на Дальнем Востоке, где в некоторых регионах до 90% машин с правым рулем.– Я не думаю, что они запретят использование праворульных автомобилей. Запрет ездить на любимых автомобилях это нарушение базовых потребностей человека, и на это они не пойдут. А вот ограничить или запретить ввоз праворульных автомобилей могут. С другой стороны, другие страны – члены Таможенного союза, куда входят государства СНГ, вряд ли согласятся на запрет ввоза, а мы пока еще согласовываем эти меры с участниками союза, – сообщил улан-удэнский экономист Николай Тетерин.По его словам, какие-то попытки запретить ввоз праворульных автомобилей «будут предприниматься, поскольку АвтоВАЗ терпит колоссальные убытки, а ведь те, кто поездил на японских автомобилях, на «Жигули» не пересядут».В 2024 году доля ДТП с праворульными авто выросла до 12,2% (16 077 аварий), погибло 1 734 человека, ранено 21 366. В Дальневосточном округе такие машины участвуют в 71,2% аварий, составляя лишь 52,8% автопарка, говорится в аналитике МВД.При этом в той же аналитике от МВД говорится, что по итогам 2024 года наибольшей тяжестью последствий характеризовались ДТП в Республике Ингушетия (16,5), Кабардино-Балкарской (14,7), Чеченской (15,6) республиках, Забайкальском крае (15,2) и Брянской области (15,8). Но в них почти нет праворульных автомобилей, кроме Забайкалья.– В России не продано огромное количество новых, уже завезенных автомобилей (около 500 тыс. шт.), и это говорит не о том, что у людей нет денег на их покупку. Конечно, новые машины подорожали из-за новых ставок утильсбора. Но сегодня часть людей, имеющих деньги, решила приберечь их, понимая, что кризисные явления еще впереди, а другие переориентировались на покупку автомобилей без пробега из Японии, где цены на них упали из-за падения курса евро, доллара и японской йены к рублю. Поэтому решили снова взяться за правый руль, – считает экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский.На авторынке Улан-Удэ новость о том, что против правого руля готовятся ввести запреты, восприняли спокойно.- Пока не верится, что власти пойдут на запреты, а вот с другого направления они могут зайти, и это уже было заявлено: отменить льготный утильсбор при завозе физическими лицами в Россию автомобилей мощностью выше 160 л. с., – сообщил Дмитрий Парамонов, директор улан-удэнской компании «АВТО БП». – Что станет серьезной проблемой для рынка.К тому же эксперты полагают, что отмена льготного утильсбора будет распространяться на менее мощные двигатели – 2 литра и 1,8 литра и далее по нисходящей.Напомним, что, по данным Avto.ru, глава минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ведомство планирует в ближайшее время обратиться к правительству РФ, чтобы повысить ставку утилизационного сбора для автомобилей с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, которые ввозятся в Россию физлицами для личного пользования.По словам министра, новая мера поможет привлекать в бюджет дополнительные 40 - 60 млрд рублей в год. Часть этих денег минпромторг хочет потратить на программы по стимулированию спроса на автомобили российского рынка.- Мы доложили председателю правительства о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, и будем распространять на них тоже утилизационный сбор, – заявил Антон Алиханов.Утильсбор – это единовременный платеж для производителей и импортеров автомобилей, который нужно платить за каждую ввезенную в Россию машину. Утилизационный сбор был введен с целью безвозмездной утилизации транспортных средств для конечного владельца.Сейчас физлица при ввозе автомобиля для личных нужд платят утильсбор по льготной ставке: 3400 рублей - для новых автомобилей и 5200 рублей - для машин старше трех лет. Льгота не действует для автомобилей с мотором объемом более трех литров.Для юрлиц утильсбор составляет минимум 180 200 рублей за новый автомобиль и от 460 000 рублей за машину старше трех лет.В Улан-Удэ уже подсчитали: например, Toyota Alphard с объемом двигателя 2,5 литра, если отменят льготный утильсбор, подорожает на 2 млн рублей. То есть все автомобили с такими характеристиками по мощности двигателя очень сильно наценятся уже к концу этого года. По словам эксперта, «сегодня на авторынке Улан-Удэ имеется определенный ажиотаж по поводу завоза автомобилей, особенно из Южной Кореи».Таким образом, рынок ждет очередного повышения цен на автомобили из-за ввода новых налогов, а утильсбор, по сути, им и является. Пока покупателям рынок сулит выгоды из-за неожиданного падения валют к рублю. Покупка автомобилей без пробега из Японии и Южной Кореи стала выгоднее, чем в прошлом году, примерно на 20%. Но уже в августе-сентябре начнется очередной раунд ослабления рубля (он очень выгоден правительству РФ и экспортерам), и машины могут подорожать.3,87 млн шт. – количество легковых автомобилей с правым рулем на начало 2025 года в российском автопарке. Из них больше половины - 1,99 млн - на Дальнем Востоке. Еще 1,43 млн шт. – в Сибири. 8,2% – доля «правого руля» в автопарке РФ на начало 2025 года. В ДФО – 72%, в СФО – 27%.96,3 тыс. шт. – количество импортированных в Россию легковых автомобилей с правым рулем в первом полугодии 2025 года. В том числе 1168 новых (до трех лет).52,4% – доля «правого руля» в импорте автомобилей с пробегом в первом полугодии 2025 года. В прошлом году – 60%, а в 2021 году было вообще 88%.318 тыс. шт. – количество перепроданных автомобилей с правым расположением руля в первом полугодии 2025 года.