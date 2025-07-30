Супруга участника СВО из Бурятии открыла «китайку»

Жительница Бурятии реализовала свое дело благодаря государственной поддержке – социальному контракту. В прошлом году Дарима Бадмажапова получила 350 тысяч рублей и открыла в родном городе, Закаменске, кафе китайской кухни.«Китайку» разместили в пустовавшем до этого помещении – предпринимательница его арендовала. Она сделала там косметический ремонт, обустроила пространство для посетителей. На полученные деньги приобрела оборудование для кухни – плиту, вытяжку, холодильники и др. Для работы наняла несколько человек.Заведение функционирует и в формате «еда на вынос» с доставкой на адрес. Эта услуга оказалась очень востребованной.«Чтобы готовить блюда китайской кухни, пришлось поучиться. Я прошла курсы, и, судя по тому, как растет число постоянных заказчиков, многим нравится то, я что я делаю. Кафе приносит мне стабильный доход, и конечно же, есть мысли расширяться и развиваться дальше», - рассказала Дарима.Супруг женщины – ветеран СВО. В настоящее время он демобилизован по состоянию здоровья. Пара воспитывает сына. Мальчик учится в 8-м классе, увлекается футболом.«С начала года в Бурятии самозанятыми стали 889 жителей республики, получив благодаря нацпроекту финансовую поддержку 276,7 млн рублей. Они открывают автомастерские, салоны красоты, пошивочные мастерские, массажные кабинеты, фотостудии, мини-пекарни и многое другое», - добавили в минсоцзащиты республики.Фото: loon.site