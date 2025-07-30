Общество 30.07.2025 в 15:10

Супруга участника СВО из Бурятии открыла «китайку»

Женщина воспользовалась соцконтрактом
A- A+
Текст: Карина Перова
Супруга участника СВО из Бурятии открыла «китайку»
Жительница Бурятии реализовала свое дело благодаря государственной поддержке – социальному контракту. В прошлом году Дарима Бадмажапова получила 350 тысяч рублей и открыла в родном городе, Закаменске, кафе китайской кухни.

«Китайку» разместили в пустовавшем до этого помещении – предпринимательница его арендовала. Она сделала там косметический ремонт, обустроила пространство для посетителей. На полученные деньги приобрела оборудование для кухни – плиту, вытяжку, холодильники и др. Для работы наняла несколько человек.

Заведение функционирует и в формате «еда на вынос» с доставкой на адрес. Эта услуга оказалась очень востребованной.

«Чтобы готовить блюда китайской кухни, пришлось поучиться. Я прошла курсы, и, судя по тому, как растет число постоянных заказчиков, многим нравится то, я что я делаю. Кафе приносит мне стабильный доход, и конечно же, есть мысли расширяться и развиваться дальше», - рассказала Дарима.

Супруг женщины – ветеран СВО. В настоящее время он демобилизован по состоянию здоровья. Пара воспитывает сына. Мальчик учится в 8-м классе, увлекается футболом.

«С начала года в Бурятии самозанятыми стали 889 жителей республики, получив благодаря нацпроекту финансовую поддержку 276,7 млн рублей. Они открывают автомастерские, салоны красоты, пошивочные мастерские, массажные кабинеты, фотостудии, мини-пекарни и многое другое», - добавили в минсоцзащиты республики.

Фото: loon.site
Теги
соцконтракт Закаменск кафе китайская кухня

Все новости

В Улан-Удэ подросток под покровом ночи стащил велик у горожанина
30.07.2025 в 16:16
В Забайкалье отключают интернет
30.07.2025 в 16:02
После пересадки почки жительница Бурятии с головой ушла в спорт
30.07.2025 в 15:46
«10 километров, полмиллиарда рублей цена. Такая недешевая дорога»
30.07.2025 в 15:44
Ребенок из Улан-Удэ разгрыз игрушку-вертушку и наелся стеклянной пыли
30.07.2025 в 15:25
РЖД идет на Мамай
30.07.2025 в 15:16
До чиновников добрался кризис
30.07.2025 в 15:11
Супруга участника СВО из Бурятии открыла «китайку»
30.07.2025 в 15:10
В Бурятии отдых на Щучке омрачают проблемы с электросетями и шумные компании
30.07.2025 в 14:28
Жители райцентра Бурятии страдают без супермаркетов
30.07.2025 в 14:05
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
В Забайкалье отключают интернет
Туристам в регион лучше приезжать с наличными
30.07.2025 в 16:02
После пересадки почки жительница Бурятии с головой ушла в спорт
Донором для нее стала родная мать
30.07.2025 в 15:46
«10 километров, полмиллиарда рублей цена. Такая недешевая дорога»
Глава Бурятии открыл отремонтированный участок дороги в Закаменском районе
30.07.2025 в 15:44
РЖД идет на Мамай
ООПТ в Бурятии и в Иркутской области будут благоустроены при участии РЖД
30.07.2025 в 15:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru