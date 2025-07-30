Общество 30.07.2025 в 15:16

РЖД идет на Мамай

ООПТ в Бурятии и в Иркутской области будут благоустроены при участии РЖД
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Текст: Андрей Константинов
РЖД идет на Мамай
Фото: company.rzd.ru
В Бурятии и Иркутской области при содействии ОАО «Российские железные дороги» реализуется ряд экологических проектов, направленных на увеличение площадей и благоустройство особо охраняемых природных территорий, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Так, в Бурятии в рамках благотворительной деятельности РЖД окажет финансовую помощь бюджетному учреждению «Бурприрода» на проведение научно-исследовательской работы по туристско-рекреационному зонированию особо охраняемой территории национального природного парка «Мамай», который входит в пятерку самых популярных горнолыжных мест России. Также компания профинансирует научно-исследовательскую работу, направленную на обоснование увеличения площади биологического заказника «Прибайкальский».

В Иркутской области РЖД поддержит общественную организацию «Большая Байкальская тропа» в подготовке проектной документации по благоустройству части экологической тропы на памятнике природы регионального значения «Утес Шаманский».

Проведение работ предусмотрено планом мероприятий по охране окружающей среды на Байкальской природной территории при строительстве и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, утвержденным ОАО «РЖД» совместно Минприроды России на период до 2032 года.

Напомним, в 2024 году при поддержке РЖД в Иркутской области была образована особо охраняемая природная территория регионального значения «Таловский озерно-болотный комплекс».
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ВСЖД

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