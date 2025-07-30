После пересадки почки жительница Бурятии с головой ушла в спорт

В Республиканской клинической больнице имени Семашко рассказали историю местной жительницы Оксаны, на протяжении долгого времени страдающей болезнью почек и перенесшей в итоге сложнейшую операцию. После трансплантации почки, донором которой выступила ее мама, девушка зажила активной жизнью и окунулась в мир спорта.

Диагноз хроническая болезнь почек и утрата их работоспособности Оксана услышала в 31 год. В августе 2021 года начала проходить программный гемодиализ в РКБ им. Н. А. Семашко, а спустя два года решилась на трансплантацию почки.

- Донором стала моя мама. Было страшно не за себя, а за маму, но пересадка прошла успешно. 2024 год прошёл в строгой иммуносупрессивной терапии. Важно было контролировать себя, соблюдать диету и вовремя пить таблетки, - рассказывает девушка.

2025 год стал поворотным для Оксаны. Болезнь ушла на второй план, а во главу угла девушка поставила себя и свою жизнь. Она вернулась к активной жизни, стала одним из организаторов нефрологического пациентского движения и примером для многих.

- Я приняла участие в турнире по боулингу, приуроченному ко Дню почки, где моя команда заняла 1-е место! В мае мы собрались на скандинавскую ходьбу, начала посещать зал адаптивной физкультуры. В июле решилась поехать на Всероссийские трансплант-игры в составе сборной Бурятии, которые проходили в г. Уфе. Приняла участие в плавании, хотя не готовилась, но заняла третье место. Для меня это была неожиданная победа над самой собой, - делится Оксана.

Девушка не останавливается на достигнутом и ставит перед собой новые цели. Уже 9 августа она примет участие в Байкальском марафоне:

- Я понимаю, что я не спортсмен, не бегун, но я постараюсь быть уверенной в себе и смогу преодолеть саму себя. В дальнейшем, я думаю, что мне придётся много себя испытать и узнать, на что же способно мое тело.

Фото: РКБ