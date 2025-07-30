Общество 30.07.2025 в 15:46

После пересадки почки жительница Бурятии с головой ушла в спорт

Донором для нее стала родная мать
A- A+
Текст: Елена Кокорина
После пересадки почки жительница Бурятии с головой ушла в спорт

В Республиканской клинической больнице имени Семашко рассказали историю местной жительницы Оксаны, на протяжении долгого времени страдающей болезнью почек и перенесшей в итоге сложнейшую операцию. После трансплантации почки, донором которой выступила ее мама, девушка зажила активной жизнью и окунулась в мир спорта.

Диагноз хроническая болезнь почек и утрата их работоспособности Оксана услышала в 31 год. В августе 2021 года начала проходить программный гемодиализ в РКБ им. Н. А. Семашко, а спустя два года решилась на трансплантацию почки.

- Донором стала моя мама. Было страшно не за себя, а за маму, но пересадка прошла успешно. 2024 год прошёл в строгой иммуносупрессивной терапии. Важно было контролировать себя, соблюдать диету и вовремя пить таблетки, - рассказывает девушка.

2025 год стал поворотным для Оксаны. Болезнь ушла на второй план, а во главу угла девушка поставила себя и свою жизнь. Она вернулась к активной жизни, стала одним из организаторов нефрологического пациентского движения и примером для многих.

- Я приняла участие в турнире по боулингу, приуроченному ко Дню почки, где моя команда заняла 1-е место! В мае мы собрались на скандинавскую ходьбу, начала посещать зал адаптивной физкультуры. В июле решилась поехать на Всероссийские трансплант-игры в составе сборной Бурятии, которые проходили в г. Уфе. Приняла участие в плавании, хотя не готовилась, но заняла третье место. Для меня это была неожиданная победа над самой собой, - делится Оксана.

Девушка не останавливается на достигнутом и ставит перед собой новые цели. Уже 9 августа она примет участие в Байкальском марафоне:

- Я понимаю, что я не спортсмен, не бегун, но я постараюсь быть уверенной в себе и смогу преодолеть саму себя. В дальнейшем, я думаю, что мне придётся много себя испытать и узнать, на что же способно мое тело.

Фото: РКБ

Все новости

В Улан-Удэ подросток под покровом ночи стащил велик у горожанина
30.07.2025 в 16:16
В Забайкалье отключают интернет
30.07.2025 в 16:02
После пересадки почки жительница Бурятии с головой ушла в спорт
30.07.2025 в 15:46
«10 километров, полмиллиарда рублей цена. Такая недешевая дорога»
30.07.2025 в 15:44
Ребенок из Улан-Удэ разгрыз игрушку-вертушку и наелся стеклянной пыли
30.07.2025 в 15:25
РЖД идет на Мамай
30.07.2025 в 15:16
До чиновников добрался кризис
30.07.2025 в 15:11
Супруга участника СВО из Бурятии открыла «китайку»
30.07.2025 в 15:10
В Бурятии отдых на Щучке омрачают проблемы с электросетями и шумные компании
30.07.2025 в 14:28
Жители райцентра Бурятии страдают без супермаркетов
30.07.2025 в 14:05
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
В Забайкалье отключают интернет
Туристам в регион лучше приезжать с наличными
30.07.2025 в 16:02
«10 километров, полмиллиарда рублей цена. Такая недешевая дорога»
Глава Бурятии открыл отремонтированный участок дороги в Закаменском районе
30.07.2025 в 15:44
РЖД идет на Мамай
ООПТ в Бурятии и в Иркутской области будут благоустроены при участии РЖД
30.07.2025 в 15:16
Супруга участника СВО из Бурятии открыла «китайку»
Женщина воспользовалась соцконтрактом
30.07.2025 в 15:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru