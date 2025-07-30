В Забайкалье отключают интернет

В Забайкальском крае население предупредили об ограничениях на интернет-связь в связи с «профилактическими мероприятиями». Эти мероприятия проводятся в различных субъектах РФ и сейчас добрались до соседнего региона.«Меры применяются в определённых локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз», - весьма туманно и таинственно сообщается на сайте антитеррористической комиссии администрации Забайкальского края.Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь.Жителям края рекомендуют договориться с близкими о связи через смс или по звонку. Также стоит носить в кошельке наличные, записать номера служб такси и запомнить номера телефонов экстренных служб.Туристам также рекомендуется заранее бронировать билеты и гостиницы и иметь запас наличных средств.