Общество 30.07.2025 в 16:02
В Забайкалье отключают интернет
Туристам в регион лучше приезжать с наличными
Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае население предупредили об ограничениях на интернет-связь в связи с «профилактическими мероприятиями». Эти мероприятия проводятся в различных субъектах РФ и сейчас добрались до соседнего региона.
«Меры применяются в определённых локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз», - весьма туманно и таинственно сообщается на сайте антитеррористической комиссии администрации Забайкальского края.
Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь.
Жителям края рекомендуют договориться с близкими о связи через смс или по звонку. Также стоит носить в кошельке наличные, записать номера служб такси и запомнить номера телефонов экстренных служб.
Туристам также рекомендуется заранее бронировать билеты и гостиницы и иметь запас наличных средств.
«Меры применяются в определённых локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз», - весьма туманно и таинственно сообщается на сайте антитеррористической комиссии администрации Забайкальского края.
Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь.
Жителям края рекомендуют договориться с близкими о связи через смс или по звонку. Также стоит носить в кошельке наличные, записать номера служб такси и запомнить номера телефонов экстренных служб.
Туристам также рекомендуется заранее бронировать билеты и гостиницы и иметь запас наличных средств.
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