Общество 30.07.2025 в 17:01

«Ты что, забыла, как рожать?»

Многодетная мама отсудила 1,5 миллиона за смерть дочки в роддоме
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Текст: КП-Новосибирск
«Ты что, забыла, как рожать?»
Фото: предоставлено героиней публикации
Суд вынес приговор по делу о смерти новорожденной девочки в роддоме в Новом Уренгое. Как сообщает КП-Новосибирск, многодетная мама Оксана, которая ждала пятого ребенка, попала туда на 38-й неделе беременности.

- У меня начал болеть живот, я перестала чувствовать шевеления дочки, - рассказала сибирячка. – Я рожала не раз, поэтому понимала, что что-то пошло не так. Но в роддоме врач мне сказал: «Ты что, забыла, как рожать?». Мол, боли – это нормально. В итоге медики даже не сделали КТГ и не послушали сердце ребенка – просто отправили домой, хотя моя дочка умирала.

Дома женщине стало только хуже, и через несколько часов ее на скорой вновь привезли в роддом.

- Меня продержали в приемном покое два часа: за это время никто меня не обследовал. И только когда я наконец-то оказалась в отделении и мне сделали УЗИ, стало понятно, что ребенок мертв. У меня была отслойка плаценты, спасти ребенка не удалось.

После случившегося Оксана с семьей переехала в Бердск: там она подала иск к новоуренгойскому роддому и потребовала компенсацию – 50 миллионов рублей.

- Врачи передо мной так и не извинились, считают, что ни в чем не виноваты, - говорит Оксана.

Когда начались разбирательства, выяснилось, что больница уничтожила гистологический архив по ребенку уже после того, как суд запросил его для экспертизы.

- Из-за этого эксперты затруднялись установить причинно-следственную связь между дефектами и смертью ребенка, - объясняет медицинский юрист Ирина Ерина, защищавшая интересы Оксаны в суде.

В итоге суд встал на сторону многодетной матери и обязал роддом выплатить ей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Несмотря на то, что материалами дела подтверждено ненадлежащее оказание медицинской помощи роженице как на этапе женской консультации, так и на этапе роддома, больница не была согласна с требованиями Оксаны и просила отказать в иске, - подчеркивает Ирина Ерина.

Будет ли Оксана обжаловать это решение, она пока не решила.

- Когда получим копию приговора из суда, изучим вместе с юристом и примем решение, - говорит Оксана.
Теги
здравоохранение

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