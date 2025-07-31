В Бурятии пропала 71-летняя женщина

В Бурятии пропала 71-летняя Цыбикова Цыцыгма Балдоржиевна. С 28 июля 2025 года её местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: рост 154 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие. Во что была одета – неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Фото: ЛизаАлерт