Общество 31.07.2025 в 09:01
В Бурятии пропала 71-летняя женщина
О ее местонахождении неизвестно уже три дня
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пропала 71-летняя Цыбикова Цыцыгма Балдоржиевна. С 28 июля 2025 года её местонахождение неизвестно.
Приметы женщины: рост 154 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие. Во что была одета – неизвестно.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: ЛизаАлерт
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