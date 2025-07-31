В колонии Бурятии невеста пыталась пронести жениху запрещёнку

В исправительной колонии № 2 Бурятии пресекли попытку проноса запрещённых предметов одному из осужденных. Невеста, прибывшая к жениху для регистрации брака, хотела передать будущему мужу сотовый телефон.

- При проведении планового досмотра перед входом на режимную территорию ИК-2 УФСИН России по Республике Бурятия у гражданки 1993 года рождения, прибывшей для регистрации брака с осуждённым, был обнаружен сотовый телефон Redmi белого цвета с сим-картой. Запрещённый предмет был изъят сотрудниками учреждения. В отношении нарушительницы составили протокол. За подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Материалы дела направлены в суд, - рассказали в УФСИН республики.

Если девушка попробует передать запрещенные предметы еще раз, то ее будет ждать уже уголовная ответственность.

Напомним, что накануне еще одна пара узаконила свои отношения во время нахождения одного из них в колонии №8. Влюбленные не сочли это за препятствие и зарегистрировали свой брак.

Фото: loon.site