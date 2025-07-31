Общество 31.07.2025 в 09:28

В Бурятии с водителя взыскали более 800 тысяч рублей за наезд на пешехода

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения
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Текст: Карина Перова
В Бурятии с водителя взыскали более 800 тысяч рублей за наезд на пешехода
В Бурятии судебные приставы взыскали с 31-летнего водителя, сбившего пешехода, свыше 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на ветровом стекле машины имелась цветная пленка, светопропускаемость которой была менее 70%. Из-за этого автомобилист наехал на женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы, их квалифицировали как тяжкий вред здоровью. В суде постановили взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда и материальных затрат на лечение – всего 818 тысяч рублей.

К мужчине применили комплекс мер принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета водителя, ввел ограничение выезда за границу, а также наложил запрет на регистрационные действия в отношении имущества. После этого должник полностью все уплатил.

«Помимо этого, за неисполнение должником требования об оплате задолженности в срок, установленный для добровольного исполнения, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 57 тысяч рублей. В настоящее время исполнительное производство окончено, взысканные денежные средства перечислены пострадавшей в ДТП женщине», - добавили в УФССП по Бурятии.

Фото: loon.site
Теги
наезд на пешехода компенсация судебные приставы пьяный водитель

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