В Бурятии с водителя взыскали более 800 тысяч рублей за наезд на пешехода

В Бурятии судебные приставы взыскали с 31-летнего водителя, сбившего пешехода, свыше 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на ветровом стекле машины имелась цветная пленка, светопропускаемость которой была менее 70%. Из-за этого автомобилист наехал на женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.Пострадавшая получила травмы, их квалифицировали как тяжкий вред здоровью. В суде постановили взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда и материальных затрат на лечение – всего 818 тысяч рублей.К мужчине применили комплекс мер принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета водителя, ввел ограничение выезда за границу, а также наложил запрет на регистрационные действия в отношении имущества. После этого должник полностью все уплатил.«Помимо этого, за неисполнение должником требования об оплате задолженности в срок, установленный для добровольного исполнения, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 57 тысяч рублей. В настоящее время исполнительное производство окончено, взысканные денежные средства перечислены пострадавшей в ДТП женщине», - добавили в УФССП по Бурятии.Фото: loon.site