Общество 31.07.2025 в 09:38

В Бурятии пособия выплатят досрочно

Выплата пенсий пройдет по обычному графику
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пособия выплатят досрочно
Фото: архив «Номер один»
Отделение СФР по Республике Бурятия сообщило о графике выплаты детских пособий и пенсий в августе. 

Так, в пятницу, 1 августа, досрочно перечислят через банки единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет; ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

5 августа перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3-х лет. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям выплатят до 8 августа включительно. 

Выплату пенсий за 6, 14 и 21 августа произведут по привычному графику без изменений. 

Пособия и пенсии, доставляемые через «Почту России», поступят с 3 по 21 августа в соответствии с графиком доставки.
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