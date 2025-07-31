В Бурятии пособия выплатят досрочно

Отделение СФР по Республике Бурятия сообщило о графике выплаты детских пособий и пенсий в августе.Так, в пятницу, 1 августа, досрочно перечислят через банки единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет; ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.5 августа перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3-х лет.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям выплатят до 8 августа включительно.Выплату пенсий за 6, 14 и 21 августа произведут по привычному графику без изменений.Пособия и пенсии, доставляемые через «Почту России», поступят с 3 по 21 августа в соответствии с графиком доставки.